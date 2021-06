Por eso estamos como estamos

El dominio español entre los océanos Atlántico y Pacífico, desde California a la Patagonia, no debió ser fácil. La conquista no sometió por completo a los pueblos originarios que mantuvieron su cultura, religión y costumbres que al mimetizarse, crearon un mestizaje mayoritario, no dominante, pero sí contribuyente por la vía de los impuestos.

Algunas cosas mejoraron. Otras vuelven a la corrupción instituida durante el período colonial. José María Magaña

Los funcionarios velaron por el orden, la seguridad, construcción de infraestructura y pago de obligaciones oficiales; en tanto las fuerzas sociales con el poder económico y productivo se las ingeniaron para tributar lo menos posible, expandiendo su influjo hacia el interior del territorio para su beneficio.

El movimiento filosófico de La Ilustración (fines del siglo XVII) propició la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica (1763-76), la revolución francesa (1789) y crisis política y económica en España, que condujo a la Constitución de Cádiz en 1812, de vigencia en el territorio novohispano. Eliminó los tributos reales y el trabajo forzado, permitiendo materializar movimientos independentistas.

Fernando VII derogó aquella Constitución restituyendo la explotación anterior, por lo que el 12 de julio de 1820 los 48 Cantones de Totonicapán desconocieron a las autoridades coloniales y nombraron Cabeza de Calpul (Rey) a Atanasio Tzul, quien protagonizó el levantamiento indígena en pos de la libertad de los pueblos.

Los criollos reaccionaron y pactaron con el capitán general Gabino Gaínza declarar la Independencia de España el 15Sept1821, nombrándolo Presidente de la nueva República (táctica conocida, ¿no?) apuntando en el Artículo 1° del Acta de Independencia: “Que siendo la Independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el congreso que debe formarse, el señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”. Así fue instaurada la corrupción.

Es decir, los dueños de la finca decidieron, en garantía de sus intereses, dejar de tributar a España y tomar el control de la naciente República; embarcación que de inmediato hizo agua entre la creación de la Federación de Centro América, la anexión a México, el intento del Sexto Estado y su fractura final en cinco paisitos.

De entonces para acá (200 años) en el ámbito del manejo de la cosa pública y la corrupción, pocas cosas han cambiado, como no sean los 10 años de primavera democrática entre 1944-54.

La declaración leída el 26 de febrero a la una de la tarde en Radio Internacional, dice: “Desde el 13 de noviembre de 1960, la oficialidad joven del Ejército nacional ha manifestado su decisión de terminar definitivamente con la calamidad y el robo organizados por Ydígoras Fuentes, sus asesores económicos y sus testaferros… denuncia… como ladrones descarados del tesoro público a Miguel Ydigoras Fuentes, a su hijo Miguel Ydígoras Laparra, al inglés Ian Munn, al colombiano Morales Gómez, a Ramiro Samayoa Roldán, a Leopoldo Bolaños, a Huberto García y García, al Sr. Julio Quiñónez Ydígoras y a Carlos González Siguí, como la élite del robo descarado organizado”.

Ese movimiento dio paso a la creación de la guerrilla guatemalteca que durante 36 años luchó por un mejor país. En 1982 hubo otro movimiento de jóvenes oficiales, esa vez para derrocar a Fernando Romero Lucas García, por la misma causa —la corrupción—. El resultado fue una nueva constitución y la apertura para elegir gobiernos civiles que alcanzaron firmar la Paz Firme y Duradera en 1996.

Algunas cosas mejoraron. Otras vuelven a la corrupción instituida durante el período colonial, patentada el 15Sept1821.