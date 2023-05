¿Por quién votar?

Una vez cada cuatro años nuestra República nos brinda la oportunidad de participar en cinco elecciones. Cuatro elecciones determinan el futuro de Guatemala:

– Presidente y Vicepresidente

– Diputados de dos listados

– Alcaldes

– Corporaciones municipales

Hay tres importantes jugadores en el proceso democrático:

1. El primero es el árbitro, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el cual organiza y califica los resultados de acuerdo con la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

2. El segundo son los partidos políticos, comités cívicos y candidatos que se proponen para los puestos públicos de acuerdo con su plan de gobierno, según su ideología, debiendo presentar cada candidato su currículum (su historia de vida).

3. El tercer elemento, y el más importante, somos nosotros los electores, que tenemos la oportunidad única de decidir el futuro de nuestra nación.

Luego nos toca como ciudadanos ver qué promete el candidato, el partido o el comité: ¿cuál es el plan de gobierno y sus propuestas?

A. Candidatos:

La regla: “El que mucho promete, poco cumple”, es aplicable.

¿Son realistas y ejecutables sus planes y propuestas?

¿Tienen ellos capacidad y formación?

¿Tiene experiencia para cumplirlos?

No creamos en cantos de sirenas. Votemos por las verdaderas propuestas, serias y realistas. Michael E. Ascoli

Temas importantes:

– Mejorar la educación pública

– Eliminar la corrupción

– Mejorar los servicios de salud

– Mejorar la infraestructura: caminos, puertos, puentes y, ante todo, ¡construir sin robar!

– ¡No poner a familiares corruptos ni pactar con sindicatos en contra de los intereses del pueblo!

B. Partidos políticos y comités cívicos:

– ¿Son partidos políticos establecidos y serios? O son partidos personales con fines electorales.

– ¿Tienen su plan de gobierno y presupuesto de ingresos y egresos?

– ¿Cuál es el equipo de personas y sus cualidades? Este es un factor determinante para decidir.

C. Nosotros, los votantes:

Estimo que, en lugar de sólo escuchar cantos de sirena, busquemos la información verídica y validada.

Por ejemplo, la plataforma Yovotomejor.com nos brinda información no sesgada y debidamente curada de los candidatos.

La capacidad de hacer y cumplir se deduce del pasado del candidato. Debemos estar claros en que no es lo que los candidatos quieran, es lo que nosotros en lo personal necesitamos. Que sea la voz de los electores la que mande y no la gritería de unos cuantos políticos. No creamos en cantos de sirenas. Votemos por las verdaderas propuestas, serias y realistas.

Por último, como votantes debemos observar los partidos políticos a los que pertenecen, quiénes los

conforman y qué propuesta y plan de gobierno tienen. En resumen: el material, las propuestas, los partidos y, ante todo, nuestras necesidades y sueños de una mejor nación nos ayudarán a decidir.