Profesar la razón crítica

Los crédulos son más que los incrédulos, cuando nos referimos a la recepción de mensajes machacones, orquestados y difundidos por los centros de opinión mundiales. La perfidia muchas veces le gana a la compasión prevenida.

El drama palestino muestra un espantoso sufrimiento por malas decisiones tomadas en el pasado. Cuando los pobres bombardeados gazatíes claman y preguntan ¿qué hemos hecho para recibir esta agresión? se olvidan de haber votado en elecciones. Han preferido al partido fervoroso por encima del responsable favorable al histórico compromiso con la liberación nacional. En Gaza votaron por Hamás, traducido del árabe como entusiasmo o fervor, y prácticamente expulsaron a Al Fatah, un acrónimo. Una mala decisión abre las puertas a sufrimientos profundos por la irresponsabilidad del designado. En efecto, Hamás o Movimiento de Resistencia Islámica montó una operación salvaje dirigida contra familias de colonos y un evento artístico. La agresión fue atroz, pues supuso niños masacrados, familias enteras asesinadas y muerte de espectadores de un concierto asociado al movimiento Tribe of Nova, ideado en Brasil para cultivar música estridente con alternancia decidida por un disquero, donde además incluye movimientos de luces láser. Solo allí mataron a 250 espectadores, algunos de nacionalidad distinta a la israelí. Para ajuste de perversidad secuestraron a dos centenas de personas en kibutz establecidos en el desierto de Negev.

Adherirse a la serenidad del análisis basado en hechos por encima de las pasiones desbordadas. Antonio Mosquera Aguilar

La decisión basada en la emoción jamás podrá avanzar al sosiego generador de control de la vida en dirección a objetivos personales. En el cercano oriente hay un asunto sin resolver, pero no se avanzará con más violencia y destrucción. Peor ahora, con la represalia israelí en busca de cuartelillos subterráneos de la tropa de Hamás. La indignación de los mandos del ejército israelí los lleva a lanzar una operación con un alto poder de fuego para destruir puestos de lanzamientos de cohetes artesanales de los extremistas. Pero en esas acometidas se pasan llevando los edificios y viviendas donde se habían instalado los belicosos agresores. Y, de allí, el calificativo de drama. El apilamiento de cadáveres, los llantos y los lamentos de los heridos son reproducidos en los noticieros que pasan de un asunto a otro, para llenar imágenes.

Las religiones tienen aspectos contradictorios, aunque pregonen la paz muchas veces también justifican la violencia con distintas argumentaciones. El budismo, cristianismo, zoroastrismo, etc. participan de una u otra manera de esta situación. Lo mismo sucede en el islam, sin desconocer la abundancia de llamados a la yihad. En una serie de dichos, los Hadices, atribuidos a Mahoma, la paz sea con él, se lee lo siguiente:

Unos creyentes regresaban de una expedición y fueron a ver al Mensajero de Alá, Él les dijo: Volvéis para lo mejor, desde la yihad al ashgar, menor, a la yihad al akbar, mayor. Uno le preguntó: entonces, ¿Qué es la yihad mayor? y él dijo: la lucha del esclavo contra sus pasiones, muyahadat al-abdi hawah.

En nuestro país, no hace mucho salimos de un enfrentamiento armado; los viejos aconsejan no volver sobre esos pasos. Igual, no comprar pleitos de lejanas tierras. Después, héroes fabricados son patrocinados para desestabilizar al país. No se saca nada con hacer enemigos. Añorar la paz para el mundo nos hermana. Las declaraciones, pagadas o fruto del odio, para captar crédulos deben caer en oídos sordos. Las honduras en relaciones exteriores, impulsadas desde el Estado profundo de EUA o la hipocresía de secretarios generales, son detestables.