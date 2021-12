Propuesta para el apoyo económico al área rural

Foro Guatemala, como siempre a la vanguardia, ha estado preparando una propuesta con la intervención de la Mesa de Desarrollo Económico con énfasis en la ruralidad del país, el que ya es un tema impostergable. Aunque no está aún totalmente terminada la propuesta, sino en proceso y en discusión, sirva esta columna como preámbulo para que se le empiece a sopesar.

Importante el apoyo a las tierras comunales, agricultura familiar y seguridad alimentaria. Vida Amor de Paz

Si nos vamos al meollo del por qué de esta propuesta, veremos que hay una necesidad inminente en abordar la ruralidad junto al desarrollo sostenible, especialmente frente al reto competitivo que debemos afrontar a nivel mundial y tomando en consideración que ahora más que nunca, las remesas que nos llegan están manteniendo al país. Esta es la razón por la cual jamás debemos de subestimar que las poblaciones rurales deben ser una prioridad.

Lo que se debate en el documento es si se elimina el factor de “extrema pobreza”. Algunos alegan que si queremos atraer inversiones no debemos dar la cara de la pobreza. El debate de algunos es vestirnos de gala o disfrazarnos de ricos ante el mundo, pensando que sólo así se fijarán en nosotros aunque la pobreza exista en Guatemala. ¿Entonces, qué apoyamos como leyes o políticas? Por ejemplo, lo principal es no dejar fuera los instrumentos de política orientados al apoyo de las tierras comunales, la agricultura familiar y la ley de seguridad alimentaria, porque si lo hacemos, es como invisibilizar a los más vulnerables, dejándoles a la deriva.

Lo que se debate en este documento es el orden presupuestario, Tal y como lo demostró la pandemia, la lección es que se ha tenido que subsidiar a la población vulnerable en todas partes del mundo. Tan así que Europa acaba de designar 70 mil millones de euros para las poblaciones más golpeadas. Como si fuera poco, vemos cómo los problemas de transporte y de logística y aprovisionamiento de materiales surgen porque ha crecido la demanda de la población por subsidios extraordinarios.

Por el otro lado, ahora que me encuentro en Estados Unidos veo otra cara de la moneda. Me encuentro con muchos locales comerciales vacíos no porque hayan quebrado, sino porque escasean los empleados. Muchos de ellos ya no se sienten motivados para trabajar porque reciben subsidios del gobierno equivalentes a lo que ganaban en sus trabajos. Ese es un dilema que se convierte en un arma de dos filos. De allí viene el debate pues la pandemia nos ha dejado ver que lo que realmente hace falta es brindar educación, tecnología y recursos financieros para la superación de las comunidades rurales.

El programa “Guatemala No Se Detiene” es interesante pero no lo resuelve todo. Lo que hay que saber es cómo atraer inversiones no sólo a los medianos y grandes empresarios, sino a los pequeños que están en el interior del país. Los subsidios y las inversiones hay que saber direccionarlos correctamente. Si Guatemala ha firmado con el Sistema Agrícola Centroamericana una política de agricultura familiar para ayudar a los más vulnerables, si se les invisibiliza se convierten en migrantes climáticos.

Si el 47% de la población económicamente activa se concentra en el área rural y sabiendo que son jóvenes menores de 24 años quienes se dedican al cultivo agrícola o actividad económica familiar ¿qué esperamos para prestarles atención? Concluyo que estas personas merecen el apoyo suficiente para poder competir en los grandes mercados, y ya es hora que lo logren.