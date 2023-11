Estas palabras las escribo específicamente para ti, porque tú, al formar parte del presente, serás parte de la historia. Somos protagonistas de la historia. El presente es el pasado del futuro. Hoy es lo que se leerá en los libros de historia. El mañana es a lo que aspiramos, pero debe ser hoy el día en que actuemos.

Escribo estas palabras con la misma autoridad que tienes tú y absolutamente todas las personas en la faz de la tierra. Soy, al igual que todos, parte del presente; tan simple como eso. Esto me hace potencia pura; todos lo somos. Sea cual sea la causa en la que crees, sean cuales sean los principios por los que luchas… Hoy escribo para hacer un llamado a la acción. Todas las personas que han cambiado el mundo no son más que humanos que hicieron algo al respecto.

¿Ves algo con lo que no estás de acuerdo? Actúa. El impacto que podamos tener es el que nos permitamos creer. Nadie cambia el mundo de un día a otro. Hagamos lo que no se ha hecho, reenfoquemos el fracaso y lo vamos a dejar de tener. Para poder hacer un cambio, el primer paso es aceptar que sí se puede hacer.

Protejamos nuestra libertad de expresión, ya que es nuestra principal aliada para narrar en tiempo real la historia que se está desarrollando. Busquemos hacer de esta tierra un lugar más perfecto. Hoy hago la invitación a que seamos de las personas que si vemos algo con lo que no estamos de acuerdo, no nos limitamos al silencio y a asumir que alguien más hará el cambio que nosotros deseamos ver.

No se puede conocer lo desconocido si estamos aferrados únicamente a lo conocido. Joaquin Fernández-Townson

Hoy escribo con la intención de que te des cuenta de que puedes ser protagonista de la historia. En lo grande y en lo pequeño, desde donde sea que te encuentres. Lo primero que debemos hacer para poder influir en algo más grande es cumplir con nuestro rol individual y ser coherentes al hacerlo. Busquemos que nuestras acciones sean un eco de nuestros anhelos individuales y que a su vez sean bajo la conciencia de que todos somos parte de todo.

Tenemos la oportunidad de escribir una historia de superación, de transformación; una aventura con cambios inesperados y gratificantes. Podemos escribir una historia que saque lágrimas y que al mismo tiempo nos saque una tremenda sonrisa. Los invito a que utilicemos el corazón que se nos dio. La medida en que podemos amar a los demás es en la que nos amamos a nosotros mismos, así que empecemos por allí. Intentemos entender: ¿qué es la justicia? Y busquemos ser voceros y defensores de la misma. Desarrollemos ambición que brote del corazón, que no compita con los demás, que nos sirva a nosotros tanto como pueda servir a los otros.

El peor libro es el que no se escribió. La peor vida es la que no se vivió. Desarrollemos sabiduría previa, durante y posterior. No es suerte, es confianza. No se puede conocer lo desconocido si estamos aferrados únicamente a lo conocido, o si elegimos vivir en una burbuja impenetrable que solo vive para sí. No esperemos que la vida nos golpee para hacer lo que queremos. Veamos al pasado como herramienta para futuras decisiones, y no con remordimiento de lo que pudo ser. Sintámonos orgullosos del relato que está en marcha. Elijamos ser puentes y puertas abiertas.

Detrás de una buena historia y mucho trabajo duro, lo vale. Es clave enamorarse del proceso, no solo del resultado. Ser creadores y no solo consumidores. Requiere esfuerzo, requiere ganas, disciplina y perseverancia. Te motivo a que a partir de ahora narres con actos la historia que quieras contar. Te insto a que cojas el lápiz y empieces a escribir, pero, recuerda: tú puedes ser el protagonista de la historia.