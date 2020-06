Protocolo y etiqueta en el teletrabajo

¿Le ha tocado participar en estos meses en alguna conferencia virtual? En mi experiencia particular, he notado los aciertos y errores que pude observar en mis colegas y me motivaron a crear un pequeño protocolo con ciertas normas basadas en la etiqueta, para lograr que ese momento sea un espacio profesional y agradable para nuestros interlocutores.

En el trabajo remoto no debemos obviar ciertas normas y buenas prácticas para poder generar una buena imagen profesional. Brenda Sanchinelli

A partir de la difusión del covid-19 ha habido un rápido cambio en el mundo laboral que ha requerido un aprendizaje sobre la marcha para trabajar desde la casa, impartir clases o dar entrevistas. Utilizando las herramientas digitales, por la necesidad de mantener la continuidad de su actividad productiva. Para muchas empresas, esta es la primera vez que los colaboradores tienen que operar y comunicarse virtualmente a través del poder de la tecnología.

Las estadísticas afirman que la mayoría de las personas están encantadas con este sistema emergente, porque tiene muchas ventajas: el ahorro del tiempo para ir al trabajo. Se economiza en gasolina y mantenimiento del vehículo, vestuarios, salón de belleza, almuerzos, etcétera. Además, indica una mayor flexibilidad de horarios. Pero sin duda lo que más le agrada a la gente es que puede compartir mayor tiempo con su familia y tener la posibilidad de alimentarse de una manera más saludable. Todo se resume en menos estrés y más productividad.

No cabe duda de que trabajar desde casa, después de todo, es una experiencia posible y agradable, especialmente en términos de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Sin embargo, no debemos obviar algunas normas y buenas prácticas para poder generar una buena imagen profesional en una llamada telefónica, una videoconferencia o en una entrevista ante las cámaras de televisión. Les dejo unos útiles consejos para lucir radiantes ante las cámaras.

Espacio de trabajo. Ubique su escritorio en un ambiente privado que le permita aislarse de los ruidos externos, lejos de voces de niños, ladridos de perros, licuadoras, televisiones, música, etcétera. Que el área cuente con suficiente luz y ventilación, para crear un ambiente agradable. La cámara de su ordenador debe apuntar hacia un fondo visual corto y sólido, puede ser una librera o una pared con cuadros, la idea es mantener la privacidad de su hogar. Es importante que cuando esté transmitiendo, no llegue gente atrás a interrumpir.

Vestuario. Dependerá del tipo de reuniones que usted tendrá. Si es catedrático de una universidad, puede vestir casual-formal, pero si va a dar una entrevista en televisión y su expertise es legal, por ejemplo, o es un funcionario público, debe vestir de traje y corbata, o al menos usar un saco formal. En el caso de las damas, deben utilizarse accesorios pequeños y sencillos. El maquillaje debe ser un poco más acentuado, sin caer en excesos. Trate de colocar una luz al frente de su rostro, para iluminarlo, y mejorar su apariencia general. Utilice colores de su paleta estacional para resaltar sus facciones. Jamás se presente en pijama o con una playera informal, despeinado o desaliñado.

Llamadas telefónicas. Es muy importante saludar e identificar a la persona por su nombre. Al hacerlo module su voz, conteste siempre amablemente y tenga a la mano lápiz y papel, así como todos los documentos que requiere para contestar las preguntas que surjan.

Videoconferencia. Ubique la cámara a la altura de su rostro, cuidando su postura, deje que se vea del pecho hacia arriba, para poder incluir también sus manos en el encuadre, mire directamente a la cámara y sonría. Nunca ingiera alimentos mientras transmite. Recuerde, familiarícese previamente con las plataformas digitales que utilizará para tener dominio sobre ellas.

¡Buena suerte!