¿Qué nos espera? se preguntan muchos guatemaltecos

Los guatemaltecos hemos cumplido finalmente nuestra meta, que era elegir a un nuevo gobierno que nos ofreciera una oferta política diferente y fresca que nos diera un respiro. A pesar de que había amenazas de no celebrar la segunda vuelta el 20 de agosto, a Dios gracias se logró. Ahora nos preguntamos, ¿qué nos espera si permitimos que se atente contra la democracia y la voluntad popular con nuevas acciones inconstitucionales?

La orden del MP al Congreso para que los diputados de Semilla no tomen posesión me parece inconstitucional. Vida Amor de Paz

Dicen que el tiempo lo dice todo y que todo cae por su propio peso, y desde ya estamos viendo venirse abajo las calumnias, desinformación y desconfianza hacia el partido Semilla. Ahora que el pueblo ha elegido al nuevo presidente, le debemos dejar trabajar para que Guatemala prospere sin las mafias de los corruptos de siempre.

Esta contienda electoral quedará en la historia marcada por ciertos personajes que intentaron a toda costa bajarse a los candidatos que no les convenían a través de campañas negras y con toda clase de argumentos espurios que no estaban apegados a la ley. Como no les resultó y Arévalo ganó, ahora van en pos de atentar contra la democracia. Hemos sido testigos de cómo nos infundieron miedo, desinformación y lanzaron argumentos sin sentido con tal de dividirnos. No obstante, nada impidió que el pueblo llegase a las urnas a defender la democracia y manifestar su rechazo a los políticos corruptos que tienen cooptado el sistema de justicia.

Al percatarse de que la democracia estaba en peligro y que podíamos caer en una autocracia, brindándole todo el poder a un grupo organizado en búsqueda de intereses personales, los guatemaltecos reaccionaron, pues nadie quería una tiranía al estilo de Daniel Ortega. Pero el brazo represivo sigue y las cortes continúan cooptadas. Más de 35 periodistas han tenido que salir al exilio, pues temen por sus vidas.

El intento de cancelar el partido Semilla es dar patadas de ahogado, pues el pueblo ya eligió. Entonces ¿por qué el MP se empecina al invocar una orden judicial de suspensión cuando la Corte de Constitucionalidad ya le ha dado un amparo? ¿Acaso están sobre la ley? No comprendo por qué si el TSE es constitucionalmente el ente rector, por qué el MP se toma ese tipo de atribuciones. Espero que los juristas nos contesten si el MP es superior a la Corte de Constitucionalidad. En otras palabras, ¿no es acaso el TSE el encargado, debiendo el MP respetarlo a todas luces? Si la CC le ha dado amparo al Partido, no es eso suficiente?

Al votar por Semilla, muchos votaron en contra de la corrupción. ¿Podrá Arévalo hacer cambios sustanciales si las cortes siguen tomadas y el Congreso no está de su lado? El peor escenario sería que no lo dejasen trabajar y que todos fuesen enemigos de todos.

Se rumora que las cortes se elegirán en los próximos días y esperamos que no sigan siendo parte de los mismos de siempre. De ser así, podemos caer en un precipicio: el Congreso sin aprobar nada, sin fiscalizar nada, y el Ejecutivo sin hacer nada. Pero está en nosotros interceder para que esto no suceda, y le dejemos gobernar. Tenemos por primera vez en muchos años un presidente que esperamos haga funcionar la justicia en Guatemala, limpiando las instituciones de la mugre en que han estado cimentadas por tanto tiempo. No le será fácil, y no lo hará de un día para otro, pero si los guatemaltecos le tenemos paciencia y nos unimos a él podremos, juntos, hacer el cambio. Termino felicitando a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, quienes fueron electos por más de dos millones de guatemaltecos en una segunda vuelta donde participaron más de cuatro millones de personas, validando así la democracia en Guatemala. Por ende, confío en que gobernarán con transparencia y equidad para todos.