¿Qué pasará?

Un año más, The Economist vuelve con su portada a sintetizar predicciones del año 2024. Sus accionistas son los Rotschild y Agnelli, aristócratas europeos de gran capacidad económica; por lo tanto, enterados del momento y con seguridad, aprueban los vaticinios. Ahora, se trata de un sello donde se reproducen los líderes mundiales más controvertidos: Volodímir Zelenski; Vladímir Putin, Joe Biden y Xi Jinping. Estos ocupan, a modo de retratos, los cuatro campos del círculo principal. Los primeros dos están enfrentados y el último par, dándose la espalda.

El oráculo de la comunicación social usa la información para adivinar acontecimientos futuros Antonio Mosquera Aguilar

El motivo superior es un reloj de arena suspendido por unas bombas en caída y una paloma de la paz. El reloj está ligado a una urna de votaciones. Elecciones en EUA, Rusia, Ucrania, México etc. Del lado de Zelenski hay una mujer y del lado de Putin, la silueta de Donald Trump con un signo de interrogación. La imagen superior es sugerente: el tiempo se termina para los líderes de Ucrania y Rusia. Ambos se niegan a plantear una propuesta de paz. La oferta ya ha sido hecha: alto al fuego, cada quien en sus posiciones. Zelenski puede avanzar en acuerdos con la Unión Europea y la OTAN. Mientras, Putin genera una zona colchón en el territorio bajo su control. No obstante, no hay asomos de entendimiento, pues mantienen las posiciones anteriores a la invasión. Simbólicamente, la polaridad rojo y azul, está presente en todo. Se altera el resultado, si Trump participa y gana la elección del 5 de noviembre. No obstante, puede suceder que no concurra; por lo tanto, es una interrogante.

Lo raro es la silueta de la mujer sobre Zelenski pues algunos dicen que son las mujeres participantes en la elección de EUA, otros señalan a Claudia Sheinbaum de México. Pero, cuál es la importancia bélica mexicana. Por el contrario, puede ser una remembranza de María Orsic, la popularizadora de la cola de macho, una médium ligada a la promoción de la tecnología alemana de guerra: aviones a reacción, bombas volantes etc. Ello puede significar el desarrollo acelerado de las tecnologías de drones en ese enfrentamiento; así, prevalecerá quien consiga la mayor rapidez en desarrollos y miniaturización. A ello obedece recordar como chatarra a los ingenios espaciales que rodean a los líderes en guerra.

El centro está separado por una secuencia del eclipse solar; quizás el 8 de abril: la geopolítica sufrirá un cambio radical. Así al lado de la urna electoral, se encuentra un jenga, o sea el juego de elevar torres con pequeñas vigas que se retiran para conseguir mayor altura. Por ello, no sorprende un histograma en caída, rodeado de las principales divisas: libra esterlina, euro, dólar y yen. Mientras tanto, en el otro lado, la inteligencia artificial prospera, pero circuitos ocultos modifican polaridad y comprensión del mundo. A ello sigue otra separación significando el eclipse de las ideologías que consiguen convertir en esperanza mundial a Latinoamérica y Oceanía con China. Se interroga sobre el porvenir de la energía eólica, pero su contraparte son los autos eléctricos y el calentamiento global. Los liderazgos chino y de EUA, vinculan a esas regiones a sus dinámicas mundiales. Su desdicha es abastecer de litio, cobre, aluminio y coltán (columbio y tantalio), razones para su aherrojamiento pero también sociedades en cambio. Parece fácil describir un mundo en decadencia, aherrojado por la tecnología y sujeto a la guerra. El próximo año, el equilibrio de las fuerzas mundiales, necesita de audacia pero puede caerse todo. Nos toca. Un llamado a resistir, impulsar la prudencia y derrotar a la provocación.