¿Quién elabora las encuestas?

Las encuestas políticas desempeñan un papel integral en la evaluación de las actitudes y comportamientos del público en relación con los candidatos, partidos y políticas. Sin embargo, la precisión y fiabilidad de estos instrumentos dependen en gran medida de la metodología utilizada, así como de la calidad del diseño y ejecución de la encuesta.

El factor Pineda altera toda la ecuación. Alfred Kaltschmitt

“Un componente crucial de una encuesta exitosa es la metodología de muestreo. Las encuestas de calidad emplean muestras representativas que reflejan fielmente la diversidad de la población en cuanto a edad, género, etnia, ubicación geográfica y otros factores pertinentes. Además, se considera el margen de error y el nivel de confianza, indicadores que reflejan la probabilidad de que los resultados de la encuesta difieran de los que se obtendrían si se encuestara a toda la población”.

Las encuestas mal diseñadas, por otro lado, pueden sufrir de muestras no representativas, tamaños de muestra demasiado pequeños o técnicas de muestreo incorrectas.

Un factor crítico que puede afectar considerablemente los resultados de una encuesta es la redacción de las preguntas. Preguntas mal formuladas pueden provocar respuestas confusas o engañosas, y el orden de las preguntas puede influir en cómo los encuestados responden a las siguientes.

Una variable adicional a considerar es cómo pueden cambiar las opiniones públicas durante el período de la encuesta. Las actitudes y percepciones pueden fluctuar rápidamente en respuesta a eventos noticiosos, declaraciones de los candidatos u otros factores. El factor Pineda en la encuesta que explico abajo marcó una diferencia sustancial.

Un aspecto esencial en la evaluación de la calidad y confiabilidad de una encuesta política es el historial de la empresa encuestadora. Ayer se publicó una encuesta del “Grupo Impacto 360”. Estuve investigando la fiabilidad de tal empresa, ya que, como lo hemos visto, de la nada aparecen encuestas “extrañas”.

“Grupo Impacto 360” en las 3 últimas elecciones presidenciales y de gobernadores en México tuvo únicamente 1 error de precisión. Un historial interesante para considerar los resultados de estas y de futuras encuestas que elaboren.

La credibilidad de una empresa encuestadora se gana con el tiempo a través de la precisión consistente y la confiabilidad en su trabajo. Sin embargo, también depende de su capacidad para evolucionar y adaptarse a los cambios rápidos en las opiniones y comportamientos del público.

Estuve ojeando tres libros que proporcionan una visión detallada de la metodología de encuestas: The ABC’s of Polling, de Sheila Steinberg; Survey Methodology, de Robert Groves y colaboradores, y The Art and Science of Survey Research, de Therese Baker. Cada uno de estos libros ofrece perspectivas únicas y detalladas sobre cómo realizar encuestas de calidad, destacando la importancia del diseño de la encuesta, la representatividad de la muestra, la minimización de sesgos, la consideración de todos los tipos de errores y la interpretación y análisis efectivos de los resultados.

“Por el hecho de que existen variables de idioma, etnia, educación, etc., en nuestro país, las encuestas de calidad son tanto arte como ciencia, que requieren un equilibrio cuidadoso entre la metodología de muestreo, la redacción de las preguntas, el análisis de los resultados y la evaluación del historial de la empresa encuestadora”.

En las próximas semanas aparecerán más encuestas. Es importante que los medios de comunicación y el público en general comprendan la complejidad de las encuestas y las interpretaciones que estas puedan ofrecer. La credibilidad de una empresa encuestadora se gana con el tiempo a través de la precisión consistente y la confiabilidad en su trabajo. Sin embargo, también depende de su capacidad para evolucionar y adaptarse a los cambios rápidos en las opiniones y comportamientos del público.

Pero hay otro problema: “Quien cuenta los votos gana”, dijo Stalin.