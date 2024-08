Conciencia

Realidad y percepción de la seguridad ciudadana

Los datos reflejan avances en seguridad, aunque la percepción de inseguridad persiste y preocupa.

¿En los últimos 12 meses usted fue víctima de algún incidente? Si su respuesta es no, forma parte del 82% de la población que no sufrió ningún incidente en el último año, según la encuesta del Monitor Global de Emprendimiento, que contiene una sección de seguridad ciudadana. Esta encuesta suple la falta de estudios regulares de victimización en Guatemala por medio de las cuales las autoridades pueden tomar decisiones más informadas, dar seguimiento a los delitos, y medir la criminalidad no denunciada del país (cifra gris).

El reto es lograr que la gente se sienta segura por la efectividad de las autoridades y la comunicación.

Los resultados de la encuesta señalan que en el 2024 la mitad de los delitos fueron “robo y asaltos”, seguido por un 15% de estafa, agresión y extorsión, respectivamente, con el 12%, y vandalismo, 11%. El desafío es que seis de cada 10 de las personas que fueron víctimas no presentaron una denuncia por la desconfianza hacia las autoridades (22%), otros tuvieron temor a represalias (13%), algunos consideraron que no serviría de algo (12%) y otros percibieron que no fue un hecho demasiado grave (12%). Los que denunciaron lo hicieron casi en igual proporción en el Ministerio Público (MP) o en la Policía Nacional Civil (PNC).

Actualmente mucha gente se siente insegura, especialmente luego de los acontecimientos tan cruentos que se han dado, sumado a escenas e historias muy tristes cuyas imágenes giran en las redes sociales, lo que produce una sensación de inseguridad y zozobra. Sin embargo, no debemos subestimar los esfuerzos de los gobiernos y las acciones ciudadanas que han mejorado la seguridad en los últimos años. Aunque la tasa de victimización se ha mantenido entre el 17% y el 18% en 2023 y 2024, la percepción de inseguridad en 2023 fue del 41%, según la última encuesta de Lapop. Esto señala la importancia de distinguir entre realidad y percepción.

Hasta hace dos décadas se tenían muy pocos datos de la criminalidad en Guatemala. Poco a poco se fue sistematizando la información, principalmente los homicidios. Es complejo dar solo los datos fríos, porque cada vida vale, no se recupera y hay mucho sufrimiento; razón para reducirlo al máximo. Conozco a dos amigas que perdieron a sus hijos en asesinatos hace unos años. Una de ellas se ha dedicado a consolar a otras madres que enfrentan el mismo dolor, mientras que la otra aún lucha por resignarse a la pérdida de su único hijo.

Es importante seguir cuantificando e ir reduciendo tanto el número como la tasa de homicidios por 100 mil habitantes. Ambos van a la baja en Guatemala. En el 2009 hubo 6,498 homicidios con una tasa de 46.4 —de las más altas del mundo—. El año pasado se redujo a 2,944 los homicidios, con una tasa de 16.7. De hecho, el país llegó a tener una mejor tasa respecto de los vecinos como Costa Rica, Belice, México y Honduras, y de 23 países, Guatemala está en la posición 13. Actualmente la tasa interanual es de 15.8.

El Gobierno debe seguir midiendo y cuantificando las denuncias de extorsiones, robos, asaltos y otros, e incorporar datos de encuestas de victimización y percepción de forma regular para tener la información completa que le permitan mejores estrategias con resultados. Es clave comunicar asertivamente, hacer uso de tecnología para prevenir el crimen, lo cual puede mejorar la percepción de seguridad. Es recomendable fortalecer las instituciones y generar confianza tanto del MP como de la PNC, para que la población denuncie. Un llamado a la ciudadanía a tomar un papel activo en la prevención y que evite difundir solo malas noticias. Los medios de comunicación también pueden contribuir siendo prudentes y evitando alarmar demasiado a la población.