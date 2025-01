Meta Humanos

Romper la burbuja: ¿Estamos listos para tomar la oportunidad?

No es solo un desafío individual, sino también un acto de transformación colectiva.

Cuando se me propuso la oportunidad de escribir estas palabras, mi primera reacción no fue entusiasmo, sino duda. Me encontraba fuera de mi zona de confort, de esa burbuja protectora que nos ofrece seguridad, rutina y la tranquilidad de lo conocido. Sin embargo, esta misma burbuja nos limita, manteniéndonos alejados de las experiencias que realmente nos transforman.



Salir de ella no solo es incómodo, sino también necesario: es el único camino hacia el crecimiento personal y profesional. Aunque avanzar hacia lo desconocido implique enfrentar temores e incertidumbres, esas experiencias son las que, en última instancia, nos forman y nos impulsan a alcanzar nuestro verdadero potencial.



Al levantar la mirada, notamos que cada persona enfrenta pequeños retos en su rutina diaria. Estas decisiones, aunque parezcan simples, son intentos por romper sus burbujas y avanzar hacia el crecimiento.



Reconocer esto me recordó una frase del deportista Wayne Gretzky: “Fallas el 100% de los tiros que no realizas”. Esos tiros, esas oportunidades que a veces tememos tomar no siempre tienen garantía de éxito, pero cada intento cuenta. Independientemente del resultado, son experiencias que nutren nuestro ser y moldean nuestras vidas.



Piensa en alguien que admires: un amigo, un familiar o una figura famosa. ¿Cómo llegaron a donde están? No fue evitando riesgos, sino enfrentándolos. Sus logros son fruto de romper sus burbujas y actuar, pese al miedo.

¿Estamos listos para romper nuestra burbuja y darle a Guatemala la oportunidad de ser el país que queremos?



En un país como Guatemala, romper la burbuja de confort no es solo un desafío individual, sino también un acto de transformación colectiva. Cada persona que decide enfrentar sus miedos y dar un paso más allá de lo conocido está contribuyendo a cambiar la narrativa de una nación que, históricamente, ha enfrentado desigualdad, pobreza y retos estructurales.



A lo largo de nuestra historia, hemos dejado pasar oportunidades clave que podrían haber marcado un cambio significativo. La falta de consenso nacional, la debilidad institucional y los intereses particulares han bloqueado reformas esenciales en áreas como educación, salud e infraestructura. Esto fue especialmente evidente tras la firma de los acuerdos de paz, donde se perdió la oportunidad de forjar una Guatemala más equitativa.



Romper la burbuja de confort implica reconocer el gran potencial que Guatemala tiene. Su mayor activo es su gente: una población joven y dinámica, cuyo bono demográfico ofrece una oportunidad única para impulsar el desarrollo social y económico. Aprovechar este capital humano con políticas inclusivas en educación y empleo puede transformar la sociedad. Además, Guatemala cuenta con una riqueza natural invaluable. Su biodiversidad y recursos naturales, gestionados de manera sostenible, pueden ser la base de un desarrollo verde y equilibrado.



Es hora de apostar por la innovación, la educación de calidad y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Necesitamos líderes y ciudadanos dispuestos a pensar a largo plazo, romper los ciclos de confort y creer en un proyecto de nación que anteponga el bienestar colectivo al beneficio individual. Solo con este compromiso podremos activar el gran potencial que Guatemala tiene.



