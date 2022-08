¿Se dispone Estados Unidos a contrarrestar cambio climático?

El nuevo “plan verde” que EE. UU. está poniendo en marcha para contrarrestar el cambio climático es un cambio de paradigma. Se trata de la inversión más alta en la historia del país del norte para luchar contra los efectos del clima, ya que US$375 mil millones serán utilizados para desarrollar planes que permitan reducir 49% de las emisiones de contaminantes de aquí al 2030 respecto de los niveles del 2005, y de paso impulsar la industria de la energía verde del país.

En este financiamiento está metido un plan de salud para los estadounidenses y un subsidio adicional para el covid-19. Vida Amor de Paz

Con dicho paquete y en este lapso, EE. UU. espera colocar 950 millones de paneles solares en todo el territorio, además de 120 mil aerogeneradores y 2,300 plantas de baterías. La asesora de la Casa Blanca en Ciencia y Tecnología asegura que este es un paso importante para que EE. UU. deje de ser uno de los mayores contaminantes del mundo, al ser la ley “más ambiciosa en cuanto a inversión en la transición a una economía de energía limpia que enfrenta el problema del cambio climático”.

Estas noticias serán ampliadas durante la próxima Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, que se celebrará en Egipto, en noviembre, y, en efecto, será un cambio de paradigma de negación a aceptación de que no podemos seguir cruzados de brazos. Sin embargo, ¿por qué dentro de este financiamiento está metido un plan de salud para los estadounidenses o un subsidio adicional por tres años más para ellos por el covid-19, cuando nada de esto tiene que ver con cambio climático? Imagino que para pasar esa ley aprovecharon meter otros asuntos de su incumbencia e interés político, como siempre sucede.

Que los políticos y gobernantes negaran el cambio climático o la ciencia en los últimos años fue un retroceso para la ardua lucha de muchos ambientalistas a nivel mundial. Tanto científicos como estudiosos del clima estaban agobiados por la inercia de EE. UU. Era evidente que no convenía aceptar que existía el calentamiento global, para no tener que invertir en contrarrestarlo al lastimar sus economías. Recuerdo a Al Gore diciendo que era una “verdad inconveniente” para los intereses económicos de muchas naciones.

Muchos norteamericanos decían que no era justo que ellos bajaran sus niveles de carbono cuando otros países como China o India no lo hacían. Era como cuando el hermano mayor de una familia le pedía a sus hermanos que limpiaran con él la casa, pero que cuando sus hermanos se oponían él tampoco lo hacía, cuando el mayor siempre debe dar el ejemplo. No debemos actuar como niños berrinchudos y oponernos a hacer la tarea solo porque otros no la hacen, cuando sabemos que es necesaria para nuestra propia supervivencia.

Cierro este artículo felicitando a un guatemalteco que se ha animado a poner a Guatemala en primer plano para que los derechos del planeta se reconozcan. Se trata del Lic. Mario David Mérida Serrano, originario de San Marcos, quien ha logrado que Guatemala sea el primer país del mundo en llevar a cabo una declaratoria semejante. Autor del libro Derechos ecológicos para la protección del Planeta Tierra, donde él reconoce que nuestro planeta es un ser vivo que genera vida a todos los seres que la poblamos. En dicha declaratoria se entiende que los derechos de la Tierra están basados en las funciones físicas y biológicas para producir vida. Ahora, no es cosa de solo tenerlo impreso, sino que se promueva a nivel mundial. Felicito también a mis colegas de Fundaeco por haber creado el nuevo parque ecológico Municipal Sakerti II, en la zona 7, y a Calmecac, por el Parque Ecológico de Ciudad Nueva, donde habrá juegos y charlas sobre murciélagos hoy.