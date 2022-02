Se gana mucho más creando que solo copiando

“Mientras sea creador, un hombre puede considerarse verdaderamente libre”. Gabriel-Honoré Marcel

La habilidad de ser creativo nace en la mente y luego va tomando forma de una manera que va reflejando la personalidad y mentalidad que tiene el que la está llevando a cabo.

No debemos ser esclavos de logros, sino conocedores de la necesidad para una ideal provechosa. Samuel Berberián

Muchas veces, el observar la existencia de una necesidad o un impedimento evidente invita al que tiene una mentalidad creativa a buscar cómo ayudar para resolver la situación que ha observado.

En la medida que se puede, se debe ser detallista, dejando de lado la crítica y el juzgar a la persona creativa, que encuentra fácilmente alternativas para resolver la situación que enfrenta. Esto posiblemente no siempre sea comprendido y aceptado en la modalidad como se enfrenta la situación, pero, sin lugar a duda, una vez que se ha creado, se aprovecha, por los beneficios que se obtienen.

La simple repetición de lo que habitualmente se hace puede crear continuidad, pero esta por sí sola no trae beneficios, pero cuando se busca mejorarlo hay ventajas. Claro está que esto inicia con la formulación de preguntas que determinan un no conformarse con lo que se tiene, sino buscar alternativas que garanticen mejoras en lo que habitualmente se está haciendo.

Cuando se exige que las cosas se hagan exactamente como fue instruido, no impide cumplir con las instrucciones recibidas, pero además planificar como se puede mejorar lo que se ha hecho, de ese modo se está abriendo un nuevo panorama de lo que se ha estado viviendo. Toda tarea que se está llevando a cabo refleja un desarrollo que explica la realidad que no siempre fue igual y en algún momento se introdujo cambios.

Si queremos avanzar y mejorar, debemos iniciar preguntándonos si no hay otra forma de hacer lo que se está haciendo o bien si no hay otro camino para llegar al mismo destino, y si estamos dispuestos a preguntarnos encontraremos la gran variedad de alternativas que nos enseñarán a terminar con la rutina y vivir cada día en una modalidad de progreso y mejoras.

Si bien la creatividad nos ofrece nuevos horizontes, puede incomodar a algunos. Este hecho me lleva a renunciar a algunas cosas y a aprender otras, para no estar en desventaja con el progreso que me rodea.

Cuando no se está claro en que hay desafíos de los que tenemos que ser parte, se puede concluir que, aunque estén respirando, han muerto al progreso de la vida.

Los impedimentos y la gran mayoría de las dificultades que estamos enfrentando son una invitación a ser creativos y no los frustrados que lo único que están pensando es lo que no se puede, y que eso es todo lo que pueden pensar.

Cuán diferente es cuando estamos frente a un aparente imposible y alguien se ofrece para ayudarnos para poder avanzar y lograr nuestras metas. Con el estímulo recibido en unos breves minutos estamos siendo testigos de que se ha abierto una posibilidad para lograr lo que parecía ser imposible.

La interrogante que tenemos es: ¿en qué grupo estamos nosotros? Antes de ubicarnos entre los frustrados porque no vemos la salida y lo titulamos como imposible, mejor ser de aquellos que piden tiempo y oportunidad para probar si pueden hacer algo.

Antes de repetir lo que otros han hecho, seamos los que saben visualizar horizontes que abren posibilidades para ofrecer soluciones.