Separando al patán de su récord

La junta editorial del influyente Pittsburgh Post Gazette, periódico de tendencia demócrata, decidió manifestar el apoyo a Trump el pasado 31 de octubre, en un editorial que retrata con claridad la realidad dicotómica que enfrenta al candidato republicano y el entorno sociopolítico en estas elecciones. No ha pasado desapercibido este pronunciamiento, que ha enviado olas de indignación o aplauso en ambos campamentos electorales.

Coincido con el Pittsburg Gazette en que la verdadera pregunta es si Trump ha llevado bien a su país en los últimos cuatro años. Alfred Kaltschmitt

El editorial comienza citando los venenillos que muchos repiten de la imagen de Trump: “Es grosero y cruel”, “no es un buen hombre”, “su personalidad eclipsa totalmente su récord”.

“¿Podemos separar al hombre de su récord o desempeño? —señala la editorial—. “Compartimos la vergüenza de millones de estadounidenses que están perturbados por los modales y el carácter poco presidenciales del presidente: su rudeza, humillaciones, fanfarronadas y dobleces de la verdad. Nosotros también preferimos el temperamento y el comportamiento de un Churchill, un Dwight Eisenhower, un Roosevelt, Reagan o un Obama (a quien este periódico apoyó con entusiasmo en el 2008 y en el 2012). Ninguno de ellos está en la boleta este año.

Veamos el historial de Trump —continua el editorial—. Bajo Trump, la economía, antes del covid, floreció como nunca desde la década de 1950. Mire los fondos de jubilación de su 401 (k) durante los últimos tres años.

-El desempleo de los afroamericanos es más bajo que el de cualquier otro presidente. -Con Trump, nuestras relaciones comerciales han mejorado y nuestros acuerdos comerciales se han renegociado. -Nadie le preguntó al pueblo estadounidense, ni a la gente de “la América del interior”, si querían enviar sus trabajos al extranjero, hasta que Trump trasladó el debate —del libre comercio, sin restricciones— a un comercio administrado y justo. Ha puesto a Estados Unidos en primer lugar, tal como dijo que lo haría.

-“Por último, hablemos de una de las preocupaciones más importantes de esta región: la energía. Con Trump, Estados Unidos logró la independencia energética por primera vez en la vida de la mayoría de nosotros. ¿Dónde estaría el oeste de Pensilvania sin el Complejo Petroquímico Shell (la “planta de craqueo”)? -¿Ha manejado Trump la pandemia a la perfección? No. Pero nadie domina una pandemia. Y el presidente tenía, y tiene razón, en que no debemos acobardarnos ante la enfermedad, y hay que mantener a Estados Unidos abierto y en funcionamiento. -Por el otro lado, el boleto Biden-Harris nos ofrece impuestos más altos y un “Estado niñera” que se inclinará ante los radicales y las acciones para derribar la historia, en lugar de aprender de ella y construir el país. -Ofrece el fin del “fracking” y otros sueños de los “cuckoo” de California que le costarán a la economía y a las personas que más necesitan trabajo en este momento. -Biden es demasiado mayor y frágil para el puesto. Existe una posibilidad muy real de que no supere el mandato. Trump también es mayor, pero es aparentemente robusto y tiene en Mike Pence un vicepresidente listo para asumir el cargo. La senadora Kamala Harris no da evidencia de estar lista para ser presidente.

Este periódico no ha apoyado a un republicano para presidente desde 1972. Pero creemos que Trump, a pesar de todos sus defectos, es la mejor opción este año. Respetamos a quienes sienten lo contrario. Deseamos poder ser más entusiastas y esperamos que el presidente pueda volverse más digno y estadista. Cada estadounidense debe tomar su propia decisión y hacer lo que crea que es mejor para la comunidad y la república. Y pase lo que pase, crean en su país”.

“God bless America…”