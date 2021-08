Ser o no ser, esta es la cuestión

Hamlet plantea una profunda disyuntiva entre existir o no existir, vivir o morir, estar o no estar. Esta es la disyuntiva a que nos lleva la política nacional, en que no sabemos a dónde. El dilema de Hamlet se ve agravado por la posibilidad de un castigo, que sería continuar bajo políticos corruptos, viviendo en un mundo dominado por la corrupción, en una “monarquía dirigida por los que Giammattei llama “los príncipes” —entrevista preelectoral TV—.

Treinta y ocho bloqueos este lunes 9/8/21 afectaron a 21 departamentos de Guatemala. Alfonso Yurrita Cuesta

La Confederación de Organizaciones Sociales del Quiché, integrada por mujeres y hombres indígenas que pertenecen a grupos étnicos como quiché, ixil, sakapulteko y uspanteko, con presencia en 15 municipios del departamento de Quiché —donde surgió una iniciativa para proponer alternativas a los problemas de violaciones a los derechos humanos, especialmente de mujeres, pueblos indígenas y juventud—, y otras organizaciones sociales piden la renuncia de Giammattei.

Un paro nacional convocado por los 48 Cantones indígenas de Totonicapán, de Guatemala, con el apoyo de varios sectores y con el objetivo declarado de exigir la renuncia de Giammattei y de la fiscal general, Consuelo Porras. La convocatoria librada por el presidente de los cantones indígenas de Totonicapán, Martín Toc, se realiza en protesta por la cesantía de Sandoval, que ha causado malestar también entre múltiples sectores, en que figura la academia, organizaciones de profesionales, la sociedad civil, campesinos y líderes religiosos. Representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos también condenaron la destitución de Sandoval e hicieron un llamado a sumarse a las luchas de organizaciones sociales, convocando como protesta ante el presidente Giammattei y la fiscal Consuelo Porras, señalada de haber plagiado su tesis de graduación. (Mario Antonio Sandoval, Prensa Libre, 6/8/21).

El licenciado Rafael Curruchiche es mencionado como uno de los fiscales cercanos a la discutida ¿¿“Dra.”?? María Consuelo Porras Argueta, quien visitó la Fiscalía Especial contra la Impunidad a efecto de “presentar” de forma oficial al licenciado Curruchiche como titular de la Feci, quien es criticado por beneficiar a empresarios acusados de financiar ilícitamente a políticos —los príncipes—.

En menos de 15 días, EE. UU. cuestionó el nombramiento de Curruchiche, pues no agrega confianza, y suspende cooperación con la Fiscalía de Guatemala.

La administración del presidente Joe Biden considera la lucha contra la corrupción como una prioridad clave. Dijo que la destitución del fiscal Sandoval demostró falta de buena fe por la fiscal general, Consuelo Porras. La administración Biden considera que la corrupción es un factor que impulsa la migración irregular hacia EE. UU. “dijo el portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.”. (AP News)

Esta historia va a finalizar dramáticamente cuando el vicepresidente de la República, Guillermo Castillo, en conferencia de prensa televisiva, dijo: “Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo. Él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos, para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe para quedarme en su puesto. Yo quiero algún día ser presidente de este país, pero no sustituyendo a una persona que posiblemente ha hecho mal las cosas”.