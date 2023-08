Serán cinco meses históricos

Llegamos al 20 de agosto y la segunda vuelta de las elecciones transcurrió en un clima de calma, tranquilidad y serenidad. El candidato Bernardo Arévalo del partido Semilla arrasa y gana con un 58% de los votos. ¿Y ahora?

Faltan 5 meses para la transmisión del poder. Son 5 meses cruciales que pueden volverse históricos para Guatemala. El apoyo que recibió Bernardo Arévalo es impresionante y le hizo ganar en 17 departamentos del país. La población expresó su deseo de un cambio en la primera vuelta electoral y lo obtuvo en la segunda.

Poco a poco la crisis política actual puede irse solucionando, pero todavía quedan pendientes las gestiones del MP respecto de la formación de Semilla. Los amparos otorgados por la CC y la CSJ garantizaban la realización de la segunda vuelta de las elecciones. Del 21 de agosto o del 1 de noviembre, según como se interpreta cuál es el período electoral, el MP puede iniciar sus gestiones hacia la cancelación del partido Semilla.

No siendo abogado, pero si una persona lógica, me da la impresión de que el sistema legal y el MP se encuentran ante una seria encrucijada. Por un lado, las leyes se promulgan buscando el bien común para la mayoría de la población, y por el otro lado el MP está encargado de investigar de oficio cualquier irregularidad o ilegalidad que le sea reportada. Entonces, el MP puede muy bien iniciar sus acciones para cancelar al partido Semilla porque está amparado por la orden del juez y por la legislación correspondiente. Sin embargo, estaría actuando en contra del deseo de la mayoría de la población. Todo lo anterior bajo un sistema judicial cooptado porque no existe independencia de poderes. Es un dilema legal donde sería conveniente seguir el espíritu de la ley en vez de su letra muerta.

Desafortunadamente, la crisis no termina ahí. De ser cancelado el partido Semilla, ¿qué sucedería con los electos? Pienso que lo único que podría pasar es que los diputados electos no podrían integrar una bancada por ser independientes. No es posible que les retiren el curul o cualquier otro puesto ganado por la cancelación del partido ya que este si participó en la elección general. Considero que si el MP sigue esta línea de acción estaría invalidando todo el proceso de Elecciones 2023, posiblemente tendríamos que empezar nuevamente desde la convocatoria a elecciones. Es una situación única que el actual congreso debería resolver.

Finalmente queda la población. Se expresó y logró un cambio. Ningún artilugio legal le va a quitar al candidato que eligió. Si el MP actúa en contra del partido Semilla y sobre todo en contra del presidente electo, la situación puede complicarse mucho. Por ello son bienvenidos los mensajes de felicitación de las diferentes empresas e instituciones mostrando un respaldo a la elección que puede ayudar al MP a decidir su próximo curso de acción.

Por todo lo anterior, estos cinco próximos meses serán históricos para Guatemala. No solo en cómo se resolverá en definitiva la crisis política que vivimos sino también porque el cambio manifestado en las urnas no se limita solo un cambio de gobierno. Es importante entender que se requiere también de un cambio en la actitud de cada uno de nosotros. Nos toca apoyar al nuevo gobierno mejorando nuestra sociedad reforzando la familia y los valores de respeto, espiritualidad, honestidad, ética … que en ella se profesan. Nos toca vivirlos y trasmitirlos a nuestros hijos porque somos los padres quienes los formamos y educamos, el Sistema Educativo sólo les imparte conocimiento.