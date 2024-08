La antorcha

Sin estrategia internacional

El mundo ofrece amplias y diversas oportunidades para una dinámica y beneficiosa inserción internacional.

Recibí con complacencia la invitación para escribir nuevamente una columna de opinión en este espacio editorial a partir de hoy, domingo 25 de agosto del 2024, con una frecuencia quincenal.

El mundo ofrece amplias y diversas oportunidades para una dinámica y beneficiosa inserción internacional.

Al visitar recientemente la sede de Prensa Libre, vino a mi memoria la primera columna publicada en este medio, el 5 de septiembre de 1984. El artículo, titulado Significativo viraje económico en la China Roja, reflejaba desde entonces, hace casi 40 años, el interés por temas internacionales que por su naturaleza marcaban cambios estructurales y nuevas tendencias globales. De igual forma, cinco años después, por inquietud intelectual, se publicó en el diario La Hora, el 13 de noviembre de 1989, el artículo Se derrumba el castillo de naipes en Europa del Este. Los regímenes comunistas en esa región colapsaban.

Ha habido otras circunstancias internacionales que me han motivado también a escribir en medios escritos, con el ánimo modesto de contribuir a analizar, a comentar y eventualmente a formular algunas ideas o tendencias de eventos especialmente complejos. Por ejemplo, los sorpresivos ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que impactaron directamente a los EE. UU. de América e indirectamente al mundo. Este siglo 21 inició así, desencadenándose una serie de guerras en contra del terrorismo y contra los regímenes comprometidos con esa nueva versión de confrontación no convencional y asimétrica, pos Guerra Fría. El diario Siglo XXI me abrió sus páginas editoriales del 2001 al 2004, abordando no solo temas internacionales, sino, por primera vez, temas nacionales. La recopilación de los artículos en este lapso recoge en un compendio inédito: el liderazgo de los EE. UU. frente a las nuevas amenazas globales, las dinámicas regionales en Europa, América Latina, Asia y Medio Oriente.

Prensa Libre, en los años sucesivos, me permitió nuevamente seguir opinando y analizando la evolución de los asuntos nacionales e internacionales del 2005 al 2006. El diario elPeriódico luego facilitó un espacio en sus páginas editoriales del 2014 al 2017 y del 2020 al 2022. A lo largo de estos años el mundo ha estado transitando, al superarse en buena medida las amenazas terroristas, hacia una nueva recomposición del orden internacional. Es destacable en esta transición que las potencias occidentales sufrieran una retirada de Afganistán sin gloria militar. El desarrollo de la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania, que cuenta con el respaldo militar de los miembros de la Organización del Atlántico Norte (Otán), y especialmente de los EE. UU., ha contribuido a esta recomposición global.

Así como hay desafíos y amenazas internacionales sistémicas de distinta naturaleza, el mundo ofrece amplias y diversas oportunidades para una dinámica y beneficiosa inserción internacional. Desafortunadamente, Guatemala no ha logrado sobre la base de una definición político-diplomática articular una sólida y sostenible estrategia internacional de la cual se desprendan acciones consecuentes y relevantes de apoyo a los diferentes ámbitos del desarrollo, sobre todo el económico, el comercial, la inversión extranjera, los servicios logísticos (puertos y aeropuertos), los tecnológicos, el turístico, el educativo-académico, el científico, el cultural en el marco de sinergias efectivas entre los sectores público y privado.

A esta columna de opinión se le ha denominado La Antorcha. Será un espacio modesto para contribuir en la medida de lo posible a dar luz en los análisis, las discusiones y las ideas estratégicas de interés público nacionales e internacionales. Hay que tender puentes, y para ello esta columna estará abierta a una discusión constructiva y respetuosa, aun cuando se den discrepancias.