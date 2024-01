Sistema Penitenciario 1.0

Discúlpeme, lector, que mi artículo empieza con un preámbulo echando de lado la modestia, pero en este caso es necesario para estipular que soy un profesional con cierta reconocida experiencia internacional sobre el tema, no un farsante local como algunas de esas joyas encantadoras de serpientes ni un aficionado improvisado como tantos que han llegado a la guayaba, por suerte de la ruleta política.

Para los que no me conocen, soy un investigador chapín que por fortuna tuvo la oportunidad de educarse en algunos de los mejores centros educativos de EE. UU. Mi récord profesional puede demostrarlo fácilmente en la creación y fundación del Centro Regional de Recursos del condado de Worcester, en Massachusetts. He tenido el privilegio de compartir con algunos personajes de primer orden, como William (Billy) Pendergast, de la Comisión de Regulación Nuclear de los EE. UU., cuando trabajamos juntos en Laboratory For Electronics (LFE) de Massachusetts. Con el profesor Noam Chomsky, filósofo lingüista, antes del Instituto Tecnológico de Massachusetts y desde el 2017 del Colegio de Ciencias Sociales y Comportamiento de la Universidad de Arizona, cuando estudié la maestría en Cambridge. Con mi difunto colega y amigo Marco Antonio Centeno (MAC), salvadoreño de pura cepa, filósofo, músico y visionario exalumno de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, la Universidad de Princeton de NJ, Dr. matemático de la Universidad de Cornell NY. Con quien nos reencontramos en EE. UU. Presenté y discutí mis opiniones sobre la rehabilitación; con el maestro Chomsky, específicamente sobre mi proyecto en EE. UU. Con MAC, respecto de nuestra visión centroamericana.

MAC opinaba que el éxito de la corrupción en Latinoamérica había surgido a partir de la colaboración entre los carteles de Colombia y los de México. Sostenía que los carteles habían pasado de ser entidades puramente locales a corporación internacional. Y que, por ende, el recurso para hacerle oposición era la creación de un “frente internacional anticorrupción”, donde participaran todos los países centroamericanos, pero, sobre todo los directamente afectados entonces, Guatemala y El Salvador —hoy todos—. Por mi cuenta, empecé, “sin ningún éxito”, a patear la puerta de las administraciones desde Alfonso Portillo hasta Otto Pérez Molina (ambos hoy expresidiarios). MAC, en El Salvador, y así llegamos sin éxito hasta el Parlacén y al Sistema de Integración Centroamericana. Primero falleció MAC que haber obtenido algún éxito. Nadie quiso tocar ese tema, ya fuera por indiferencia, por miedo o porque de alguna forma tal caos les beneficiaba económica y/o políticamente.

Hoy, la sobrepoblación carcelaria, el nivel de corrupción y la inseguridad se han multiplicado exponencialmente, al punto de que ya hay lugares en donde no se puede vivir, o se vive, como dicen muchos, con la vida en un hilo.

¿Qué aprendimos con MAC? Que, para empezar a construir la paz en Guatemala, hace falta mucha voluntad, compromiso y coraje. El Sistema Penitenciario es solamente un pequeño reflejo del macro-caos que es todo el país y el Triángulo Norte el cual requiere no solamente un enfoque multidisciplinario, pero atención inmediata a varios niveles. Preventivo: enfoque en la niñez y juventud. Político: revisar y actualizar la ley. Institucional: incrementar la seguridad, opciones de vivencia digna, programas de rehabilitación, servicios sociales de verdaderas, oportunidades educativas y vocacionales. Comunitario: educación, empleo. Y a nivel personal: recuperar el valor de la estima personal, propósito de ser, el deseo de superación, los valores cívicos, el orgullo de hacer patria y otros más.

¡Para recuperar el sistema penitenciario actual, es preciso reinventarlo! El modelo obsoleto actual no se presta; la infraestructura, el personal, la programación reformativa, etc. Urge reinventarlo; de lo contrario, es continuar pretendiendo cruzar el mar en balsa y esperando la eficiencia de una lancha rápida. Si este ejemplo es claro, entonces los invito a conversar.