Sobre la situación actual con la compra de la vacuna Sputnik V

Como embajador recientemente designado de Rusia en Guatemala, me vi obligado a involucrarme desde el primer momento en el proceso de resolución de cuestiones relacionadas con el suministro de la vacuna rusa Sputnik V, literalmente desde los primeros días de mi estadía en el país. No sin sorpresa noté la cantidad de información publicada en los medios locales en el marco de la transacción con el Fondo Ruso de Inversión Directa (FRID), la cual contiene pocos hechos fiables y se basa principalmente en datos no verificados o incluso en meras especulaciones. En ese sentido, considero mi deber aclarar varias declaraciones espurias sobre el procedimiento y condiciones para el suministro de la vacuna rusa en el exterior, siendo estas las siguientes:

1. “El Gobierno de Guatemala ha celebrado un contrato para la compra de la vacuna con una empresa intermediaria”. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, representado por la Ministra A. Flores, firmó un contrato absolutamente legítimo con Human Vaccine, entidad con personería jurídica autorizada (filial 100% del FRID) para celebrar acuerdos de venta de la vacuna Sputnik V con otros países y organizaciones internacionales. Un ejemplo reciente es la firma de un contrato por parte del Unicef con Human Vaccine para la compra del fármaco ruso, según se informa a través de un comunicado publicado en el sitio web de ese organismo del 16 de junio de 2021. No existen otros mecanismos legales para comprar la vacuna Sputnik V. Lamento señalar que en Guatemala se publicó información falsa sobre una persona que presuntamente firmó un contrato en representación del FRID con el Gobierno de la República. La Embajada ha declarado oficialmente que esta persona no tiene relación alguna con el funcionario real que firmó el contrato, y a pesar de ello, no se han emitido fe de erratas ni disculpas.

2. “El contrato para la compra de la vacuna rusa no fue redactado a favor de Guatemala y no es transparente”. El contrato celebrado es confidencial, lo que es una práctica comercial normal para todos los fabricantes de vacunas. El costo de la vacuna suministrada a Guatemala no difiere del costo de este medicamento para otros países. Lo único que puede variar el precio de la vacuna rusa es el componente logístico, que es estrictamente individual para cada país. Además, el contrato redactado detalla claramente las sanciones en caso de publicación, así como la divulgación de las condiciones para su redacción. En ese sentido, manifestamos nuestro apoyo a la Ministra A. Flores, quien ha afirmado que es necesario respetar las condiciones bajo las cuales fue firmado este documento legal, que es de carácter estrictamente confidencial.

3. “El contrato celebrado con el FRID incluye un componente de corrupción y el dinero pagado por los guatemaltecos se mantiene en cuentas de depósito, mientras que la vacuna no se produce realmente”. Quisiera asegurar y tranquilizar a la ciudadanía guatemalteca que el dinero pagado al FRID no ha sido robado. Los fondos transferidos tampoco se mantienen en cuentas de depósito con el fin de generar ganancias especulativas. Algunos periodistas incluso han señalado los intereses de las cuentas de depósito sin mencionar que esas tasas están relacionadas con depósitos a largo plazo en moneda local y no en dólares estadounidenses.

4. “La visita del Ministro de Relaciones Exteriores P. Brolo a Rusia no tuvo resultados”. Estoy totalmente en desacuerdo con este señalamiento. Nuestras relaciones bilaterales incluyen un número significativo de áreas de trabajo a nivel intergubernamental e internacional. Se han alcanzado diversos acuerdos para profundizar en la cooperación conjunta, se han firmado documentos que vienen a mejorar nuestro marco legal. Además, durante la visita del Ministro P. Brolo se llegó al entendido sobre la necesidad de implementar medidas para acelerar la entrega de lotes posteriores de la vacuna a Guatemala. Como resultado, el país recibió recientemente 200,000 dosis y llegan otras 200,000 dosis esta semana. En cuanto a los envíos de la vacuna Sputnik V a Guatemala durante los meses de mayo a junio, hubo complicaciones derivado de la situación global del coronavirus por la aparición de nuevas cepas más peligrosas y mortales. Esto ha provocado una escasez de vacunas a nivel mundial.

5. “Guatemala rescinde el contrato con el FRID”. Esta declaración fue ampliamente difundida por las principales agencias de noticias del mundo, pero posteriormente fue negada oficialmente por la dirección del Ministerio de Salud de Guatemala. Por el momento, ambas partes están negociando una revisión del contrato y la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables. La parte rusa comprende la aguda situación actual en Guatemala en relación con la pandemia. En este momento el FRID está preparando una respuesta a las propuestas recientes para realizar cambios en el contrato con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Además se están buscando opciones para establecer la producción nacional de vacunas. De estar disponible la base técnica correspondiente, la producción local de Sputnik V podría satisfacer la demanda interna y asegurar la inmunización masiva de la población a mediano y largo plazo.

En conclusión, quisiera asegurar que la Embajada de Rusia hará todo lo posible para facilitar y propiciar los contactos directos y operativos entre las autoridades guatemaltecas responsables y el FRID a fin de encontrar soluciones mutuamente aceptables para el suministro de la vacuna rusa a Guatemala.

*Vladimir Vinokúrov

Embajador de Rusia en Guatemala