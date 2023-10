¿Sorpresa para el 2 de noviembre?

El primero de noviembre celebramos a nuestros familiares y amigos fallecidos con el tradicional y delicioso fiambre. Aunque la celebración no es tan grande como en México, sí es una fecha memorable que se celebra en familia y aprovechamos para volar los barriletes.

No me explico cómo 4 meses después se presentan evidencias del fraude durante la primera vuelta. Carlos R. Paredes

Siempre he mantenido que el sistema de votación de Guatemala, a través de papeletas físicas y contadas en la mesa en presencia de los fiscales de los partidos, es totalmente a prueba de fraude. La seguridad se basa en la capacidad que tiene cada partido de verificar, en tiempo real, el registro electrónico de cada mesa y compararlo con lo reportado por sus representantes. Por ello, la única manera de lograr un fraude electoral en Guatemala es si todos los partidos políticos y comités cívicos están de acuerdo en realizarlo. Adicionalmente, conversando personalmente con algunos amigos que estuvieron en alguna mesa electoral durante la primera vuelta en el distrito metropolitano, la mayoría me ratificó que, en efecto, Semilla había ganado en su mesa. Por ello insistía en que no hubo fraude.

Sin embargo, en los últimos días han empezado a circular videos y documentos que muestran un descarado fraude electoral. Hay videos grabados durante la revisión ordenada por la CC luego de la primera vuelta y desde ese entonces se reportaban las irregularidades detectadas entre lo registrado en el acta firmada y lo mostrado por el sistema electrónico. Estas irregularidades no son solo en la elección presidencial, abarcan también las de diputados y las municipales. Nuevamente se comprueba que el mejor sistema electrónico falla en cuanto se permite la intervención humana. En este caso, en vez de ser la misma mesa quien digite el acta correspondiente, lo hizo un digitador diferente y con ello se alteran los resultados mostrados por el programa.

El período electoral concluye el 31 de octubre, así que para el 2 de noviembre ya debemos tener la sorpresa de un renovado ataque por parte del MP contra el TSE. Por supuesto, tendría mucho más peso si es presentada por los mismos partidos políticos que se vieron perjudicados. Sin embargo, es interesante preguntarse cuál es el verdadero fin del fraude. Al actual gobierno no le conviene que Semilla gane, y su tremenda lucha para evitar que tome posesión el gobierno de Arévalo así lo demuestra.

La pregunta, entonces, es ¿por qué a favor de Semilla? No tiene sentido. El partido Semilla ha demostrado que no estaba preparado para ganar las elecciones. No tiene la organización para lograr el fraude y actualmente carece de gente preparada para asumir las posiciones de gobierno. No estaba preparado, y con apenas 13 diputados en el Congreso y una sola alcaldía le será muy difícil gobernar.

Entonces, ¿quién se beneficia realmente del fraude? No lo sabemos. Anteriormente se manipuló la opinión de la ciudadanía en contra de las acciones del MP y a favor de Semilla. Ahora también cabe la posibilidad de que sea una campaña montada para manipular la misma opinión pública en sentido contrario. Personalmente, no me explico cómo, cuatro meses después, ahora se presentan evidencias del fraude durante la primera vuelta para justificar las acciones del MP y desprestigiar a Semilla.

¿Cuál es la verdad? Cada uno debe analizar la situación, informarse debidamente y sopesar ambos argumentos. Luego debe utilizar su propio criterio, no el de las redes sociales, para decidir y respaldar una posición. Yo conozco mi decisión, pero se basa en mi propio análisis y criterio. Lo importante es que cada uno de ustedes también decida y mantengamos el respeto.