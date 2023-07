El acuerdo sobre la eliminación de los subsidios a la pesca de la OMC es un tema importante para países con pequeñas economías y vulnerables como Guatemala, que cuentan, sobre todo, con pesca artesanal. La primera parte de este acuerdo fue adoptado en la Doceava Conferencia Ministerial, en junio 2022, y tiene como objetivo eliminar los subsidios a la pesca que contribuyen a la sobrepesca y la sobrexplotación de los recursos marinos.

Los pequeños pescadores que se dedican a la pesca de pequeña escala utilizan técnicas tradicionales. Eduardo Sperisen-Yurt

La negociación de la segunda parte del acuerdo la OMC decidió proseguir con la negociación sobre las cuestiones pendientes, con miras a formular recomendaciones a la Conferencia Ministerial del año entrante para elaborar disposiciones adicionales que permitan ampliar las disciplinas del Acuerdo.

A pesar de que un tercio de las poblaciones de peces a nivel global se explotan más allá de los niveles sostenibles, los gobiernos pesqueros proporcionan un estimado de USD22 mil millones cada año en subsidios perjudiciales que aumentan la capacidad pesquera, promueven diversas formas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y van en la dirección contraria a los esfuerzos por restaurar la pesca mundial, aunque el apoyo a las comunidades pesqueras no necesariamente son subsidios perjudiciales.

Hay que tomar en cuenta que los subsidios a la pesca se distribuyen mayoritariamente entre 10 países del mundo. El 84% se destina a flotas de gran escala y el 40% a flotas que operan en alta mar. Más de tres mil millones de personas en el mundo dependen de la biodiversidad marina para su sustento.

Los miembros que conforman el grupo de las pequeñas economías, que generalmente son de pesca a pequeña escala, pueden verse afectados por el acuerdo de varias maneras. Los pequeños pescadores que se dedican a la pesca de pequeña escala utilizan técnicas tradicionales y equipos básicos para capturar peces y otros organismos acuáticos en aguas costeras. Estos pescadores suelen operar en comunidades locales y dependen de la pesca para su subsistencia y su sustento económico.

En primer lugar, algunos de los países, especialmente las islas, dependen de la pesca para su seguridad alimentaria y nutrición, así como para sus ingresos y empleos. En segundo lugar, la eliminación de los subsidios a la pesca podría tener un impacto en las pequeñas economías emergentes que no tienen la capacidad financiera y tecnológica para adaptarse a los cambios en el mercado. Estos países tienen dificultades para competir con los países que tienen mayores recursos y tecnología avanzada para la pesca industrial.

Para aprovechar plenamente los beneficios del acuerdo de la eliminación de los subsidios a la pesca y minimizar sus impactos negativos, los países con pesca artesanal de pequeña escala pueden incluir la implementación de prácticas de pesca sostenible, capacitación y financiamiento y de esta forma mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de la pesca.

Estas economías deben aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo sobre la eliminación de los subsidios a la pesca de la OMC para acceder a financiamiento, capacitación y tecnología para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia de la pesca. Esto puede incluir la participación en programas de cooperación y asistencia técnica para la pesca sostenible.

Finalmente, para que el Acuerdo entre en vigor en la OMC, dos tercios de sus 164 miembros deben depositar la aceptación del Protocolo del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, con la eliminación de los subsidios a la pesca ayudará a proteger los recursos marinos a nivel global y así asegurar su uso sostenible a largo plazo.