Suiza celebra sus días festivos con reflexión

Mantenemos relaciones consulares y diplomáticas con Guatemala desde finales del siglo XIX y mediados del XX. Además, algo más de 1.400 suizas y suizos residentes en el extranjero viven aquí. La Cámara de Comercio Suizo-Guatemalteca (CCSG) también desempeña un papel importante. Sus casi 40 miembros —pequeñas, medianas y grandes empresas, algunas de ellas de renombre mundial— también generan importantes puestos de trabajo e ingresos en Guatemala con sus inversiones, su fuerza innovadora, su producción, su comercio y su formación profesional. Con el acuerdo de libre comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) compartido con varios países de Centroamérica, que esperamos entre pronto en vigor, estamos dando un nuevo impulso también a las actividades económicas existentes en Guatemala.

Suiza es permanentemente neutral, pero neutralidad no significa indiferencia. Roger Denzer

La Suiza oficial apoya a Guatemala con ayuda humanitaria y a nivel regional en el ámbito de los derechos humanos; además, contribuye a diversos programas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país. Las organizaciones de la sociedad civil suizas también prestan un apoyo activo. En 2023, me complace, especialmente, que mi país sea partícipe de la observación electoral en Guatemala en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual fortalece los procesos democráticos.

A nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, nuestra primera silla no permanente en 2023-2024 contribuye a promover activamente la protección de los civiles en los conflictos violentos, la conexión entre el cambio climático y la seguridad, así como la consolidación sostenible de la paz y el fomento de la confianza en todo el mundo, con la participación de todos los socios.

El multilateralismo tiene para Suiza la misma prioridad que para Guatemala. Todas las actividades deben considerarse en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de la comunidad mundial.

Espero seguir desarrollando y ampliando las polifacéticas relaciones entre Suiza y mi país anfitrión, Guatemala.

Unas palabras sobre la neutralidad de Suiza en tiempos extremadamente difíciles, cuando pienso en el ataque de Rusia a Ucrania, contrario al derecho internacional: Suiza es permanentemente neutral, es decir, en todas las guerras entre Estados. Como Estado neutral, mi país no puede prestar apoyo militar a las partes beligerantes. Sin embargo, neutralidad no significa ser indiferente. En todas las votaciones relevantes de la ONU, mi país ha condenado la guerra de agresión de Rusia, y como no miembro de la Unión Europea (UE) hemos decidido implementar las sanciones de la UE.

Estamos trabajando constructivamente con los países del G-7 en el bloqueo de los activos privados rusos. Estamos proporcionando ayuda humanitaria y se está debatiendo una futura ayuda, a gran escala, para la reconstrucción.

La comunidad mundial también necesita Estados neutrales. Así lo demuestra, también, el aumento de la demanda de contribuciones suizas a la paz y la seguridad, en todo el mundo, en los últimos años. Mantener la neutralidad significa credibilidad, la cual es indispensable, cuando se trabaja por la paz y la seguridad.

*Embajador de Suiza