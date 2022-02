Tecnologías respetuosas con el medio ambiente

La tecnología ha sido un factor clave en el desarrollo social, económico y mediombiental en la historia de la humanidad. Gracias a la tecnología hemos logrado, como especie, reducir la pobreza, reducir la desnutrición y mejorar nuestro nivel de vida a nivel global. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando de equipo, conocimiento y competencias necesarias para desempeñar una actividad particular. Sin embargo, toda tecnología genera más de alguna externalidad negativa, como le llaman los economistas. Las externalidades negativas se refieren a todo tipo de efectos dañinos no previstos para la sociedad, generados por actividades de producción o consumo, las cuales no están presentes en sus costos de producción. De esta forma, la tecnología también es capaz de causar problemas sociales y medioambientales. Resolver este dilema no es opcional para las empresas en nuestro mundo moderno. sino una necesidad impostergable.

Las nuevas tecnologías como inteligencia artificial (IA), Machine Learning, Blockchain, Internet de las Cosas, Mapeo Geoespacial y la Nube están acelerando la quinta revolución industrial y tienen el potencial de contribuir a resolver los temas más críticos relativos al cambio climático y sus objetivos de desarrollo sostenible. Como termino conceptual más amplio, la Transformación Digital que vivimos hoy día es el proceso por el cual lo digital sustituye a lo tradicional y permite acelerar el desempeño, la innovación y la creatividad. La Transformación Digital como tecnología permite a gobiernos, empresas, universidades y ciudadanos enfrentar los problemas de sostenibilidad ambiental, usando combinaciones de soluciones que incluyan tanto alta como baja tecnología.

La digitalización acelerada de la economía ha sido catalizada por el covid-19 y presenta oportunidades importantes para repensar la forma en que tomamos decisiones y aplicamos la tecnología de forma significativa. Por ejemplo, una investigación reciente nos muestra cómo la inteligencia artificial (IA) puede impactar positivamente el diseño de los desechos generados en el consumo de alimentos, manteniendo los productos y materiales y regenerando los sistemas naturales con un impacto positivo superior a los US$127 mil millones para el 2030.

Pacto Global y Accenture promueven la iniciativa Tech4Good, la cual subraya: 1. Construir una base fuerte para una ética digital; 2. Producir soluciones de ingeniería para los próximos mil millones de personas; 3. Incorporar el bien social en los modelos de negocio y las ofertas de negocios; 4. Habilitar a la sociedad civil con capacidades digitales para abordar las externalidades negativas del mercado; y 5. Educar para desarrollar la capacidad de absorber el cambio y la innovación por parte del público en general.

Nuestra capacidad para reinventar la forma en que hacemos negocios es la esencia de Tech4Good y los ecosistemas que promueve. Los negocios son capaces de amplificar su misión y sus utilidades, apalancándose en la inteligencia colectiva de gobiernos, académicos, innovadores y sociedad civil, en lugar de tratar de hacerlo solos. Como lo indica el ODS 9, “los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otras formas importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas”.