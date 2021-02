Teología, un resultado reflexivo racional

La superficialidad teológica de las nuevas iglesias autorizadas por miles –no es exageración– por el Ministerio de Gobernación, es proverbial. Se ha perdido de vista, discutir la problemática cristiana con seriedad, por los interesados: creyentes y no creyentes. No se trata de los ataques consabidos contra alguna congregación al uso de megáfonos u obstaculización de la vía pública; sino a los debates de luteranos, metodistas, anglicanos y teólogos actuales de la reforma, sobre la teoría de la justificación: el papel de la filantropía o buenas obras, para la calificación cristiana. El aprecio de la concupiscencia referido como el simul iustus et peccator, traducido en la represión, en sentido psicológico, sobre la promoción hedonista generalizada. Entre otros temas, de honda significación ética.

Un punto central es el ecumenismo. Es decir, los esfuerzos para evitar confrontación entre los católicos y reformados, en asuntos tales como la eucaristía, la eclesiología y el principio de la sola Scriptura. Todas estas cuestiones permanecen al margen para una feligresía considerada ignara y poco perspicaz. No interesan, parecen muy elevados, aun para las múltiples maestrías en la educación de nivel superior. Son solo tres de las 14 universidades privadas del país las que carecen de una carrera o un posgrado en aspectos religiosos. No obstante, no se traduce en ilustración sobre los debates existentes en ese campo. Conocer las diferentes posiciones ayuda a la reflexión sobre las creencias personales, donde cada quien habrá de discernir lo conveniente para sí.

El campo de las creencias contiene múltiples interpretaciones donde importa discernir la propia. Antonio Mosquera Aguilar

Cierto, algunas personas se lo toman a mal. Otras convierten sus convicciones en asuntos políticos agresivos. En 2019, un sacerdote de Carolina del Sur, Robert Morey, le negó al ahora presidente Biden la comunión. En conciencia, le dijo, no podía impartirla a quien era partidario del aborto. Este 18 de febrero, Joseph Naumann, arzobispo de Kansas City, reiteró que el presidente debía personalmente abstenerse de acudir a la comunión. Sin embargo, el mandatario le informó que el propio papa Francisco se la había impartido.

En EUA está movido el ambiente católico. Gerhard Ludwig Cardenal Müller, el pasado prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe, antigua inquisición, ha expuesto una descripción ginecológica de la virginidad de Nuestra Señora, la Virgen María. En su libro La misa, sostuvo una visión físico química de la transustanciación. Se opone a establecer el celibato como voluntario y reitera la necesidad del ecumenismo. Al ser alumno de Gustavo Gutiérrez, se niega a condenar a la teología de la liberación, bajo la concesión de importante orientadora de la vida sin complicaciones dogmáticas. Además, se resiste a la incorporación de los divorciados en los sacramentos, con el entusiasta apoyo de Raymond Leo Cardenal Burke, que expresa también: cesar todo diálogo con los musulmanes.

El sucesor de Müller en dicha Congregación, el jesuita Luis Francisco Cardenal Ladaria Ferrer, impulsó borrar al limbo de la geografía celestial. Tiene complicadas reflexiones sobre la Santísima Trinidad y goza de aprecio por el papa Francisco. También hay ovejas descarriadas como Carlos María Viganó, crítico acerbo de las finanzas vaticanas e instrumentalizador del movimiento homosexual para crear disturbios en el Vaticano.

En fin, lo importante es mantener la libertad de la palabra, conocer actuación e ideas nuevas para evitar el fanatismo y la ignorancia. De esa cuenta, todas las personas sensibles a la trascendencia podrán, por sí, encontrar sus convicciones de fe.