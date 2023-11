Tesoros de la naturaleza a nuestro alcance

Para poder gozar de la naturaleza existen tantos lugares en Guatemala que nos ofrecen paz y esparcimiento. El único problema son las carreteras maltrechas, puentes caídos, deslaves, inundaciones, los grandes hoyos abiertos y el tráfico, que nos hace perder hasta tres horas simplemente para poder salir de la capital. A pesar de todas estas vicisitudes, he logrado recorrer el interior de Guatemala filmando para Los secretos mejor guardados, y al hacerlo he descubierto paraísos espectaculares. No me alcanzaría esta columna para enumerarlos todos.

Uno de ellos es Manchón Guamuchal, localizado en Champerico. Quién iba a imaginar que está catalogado como una perla del planeta y, por ende, ha sido inscrito por la Convención Ramsar, que es un acuerdo internacional que promueve la conservación y uso racional de los humedales más importantes del mundo. Nuestro Manchón Guamuchal se ha ganado un puesto privilegiado.

Recientemente estuve por esta región y me quedé estupefacta por el verdor del paisaje, su fauna, las aves migratorias, el olor a las flores silvestres, los peces multicolores, sus manglares, su estuario, la biodiversidad en general y todo aquello que nos hace sentir que estamos vivos.

El humedal de Manchón Guamuchal cubre el 95% de área en Retalhuleu y un 5% en San Marcos, y es un área de protección en la Costa Sur. Se trata del último gran manglar del Pacífico guatemalteco, que además posee un estuario. De no protegerlo, podríamos perderlo a manos de depredadores furtivos. Los manglares no solo nos ofrecen belleza, sino que nos protegen de tormentas, huracanes e inundaciones, y ayudan a mejorar la calidad del agua, controlar la erosión de las costas y, por supuesto, nos brindan productos de la naturaleza, y recreación.

Hace poco estuve en otra perla escondida: la Reserva Nacional de Investigación Estuarina Guana Tolomato Matanzas, cerca de St. Augustine, que protege 76.000 acres de la costa noreste de la Florida, en Estados Unidos. Esta se extiende desde Ponte Vedra Beach hasta Palm Coast, y está asociada con los estuarios de los ríos Tolomato y Guana. Presenta más de 10 millas a través de una variedad de hábitats bellamente preservados y senderos panorámicos que brindan tres puntos de acceso a la playa. El paisaje es prístino y hermoso, y ofrece excelentes oportunidades recreativas como caminatas, ciclismo, paseos a caballo, pesca, kayak, paseos por la playa y más.

Esta Reserva GTM es una de las 28 reservas nacionales de Investigación Estuarina en EE. UU., todas enfocadas en investigar, educar al público y proteger la biodiversidad natural y los recursos culturales dentro del estuario. Si copiáramos en Manchón Guamuchal el modelo de protección de esta Reserva de Investigación GTM, sería una gran ganancia para Guatemala para proteger nuestra biodiversidad, ampliar nuestros conocimientos para protegerlos y garantizarnos que seguiremos teniendo un muro de contención de cara a los huracanes y tormentas ante el cambio climático.

Para quienes viajan a Miami para ir de compras, debieran aprovechar llevar a sus familias en carro a visitar este parque-reserva-estuario, que queda a unas 4.45 horas, donde familias enteras suben en canoas a pepenar ostras y luego comérselas en sus pequeñas embarcaciones.

Hoy sale en vivo esta Reserva GTM por Guatevisión, a las 9.30 pm.