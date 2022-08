The Networker, el pódcast

El martes tuve la oportunidad de participar en una actividad de graduados de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mi alma mater de Maestría, y encontré a mis queridos amigos de promoción, Diana Canella, Jorge Matheu Fong, Claudia Rosales de Modenessi y Carlos Fernández Gómez, con quienes almorcé y nos pusimos al día sobre nuestras actividades profesionales. Ya somos más de 1500 guatemaltecos graduados de esta casa de estudios y, por lo tanto, existe una gran comunidad de profesionales de alto nivel, de la cual, la mayor parte está trabajando en las principales empresas del país, en negocios propios o en emprendimientos. Al finalizar la conferencia, hubo un coctel y me separé de los colegas de mi promoción para hacer networking e ir a conversar con personas de otras promociones. En solo dos horas, conocí a jóvenes talentosos de empresas como Unicomer, PDC, Worldremit de Inglaterra, ASFRASA, Litegua, Granja Azul y Pantaleón, entre otras. Aprendí tanto de negocios como distribución, retail, producción de arroz, transporte, remesas y más, porque me dediqué a escucharlos. Ellos también tuvieron la cortesía de escuchar sobre mi trabajo en marketing digital y hasta recomendamos colegios para los hijos de un colega. Es increíble lo que se puede lograr en un par de horas, se construyen relaciones que pueden ser de mucha ayuda en el futuro. Yo tuve la oportunidad de ser presidente de la asociación de graduados por varios períodos y mi objetivo siempre fue formar una comunidad donde pudiéramos apoyarnos y hacer networking, bastante de esto pudimos lograr. La nueva presidenta, Grace Becker, es una profesional con gran energía y dinamismo, por lo cual, estoy seguro que hará un excelente trabajo y podrá unir a los graduados. Desde ya, le auguro muchos éxitos y, por supuesto, la apoyaré.

Ahora, retomando la importancia de hacer estas reuniones de profesionales, considero vital que se hagan con la promoción del colegio, de la universidad, del postgrado, la maestría y otros grados académicos, porque son un semillero de relaciones que pueden llegar a ser muy fructíferas para todos. En las siguientes líneas, quiero aprovechar la oportunidad para presentarles oficialmente mi pódcast The Networker. Los invito a escucharlo en Spotify y ver las entrevistas en mi canal de YouTube. El objetivo de este podcast es enseñar, cada 15 días, la importancia del networking y la manera de construir relaciones a largo plazo, que aporten tanto a la empresa como a la vida personal. Este pódcast nace con la idea de conversar sobre las diferentes técnicas y estrategias para ser un networker, esto se hará durante la primera parte de cada programa. Luego, durante la segunda parte, tendré a un invitado, alguien que forma parte de mi red de contactos, con quien conversaré sobre cómo ha sido nuestra relación de networking y, además, compartirá temas relevantes sobre su negocio o profesión. Pero, ¿por qué hacer un pódcast?, ¿cuál es la importancia del podcasting? Según Marketing Directo: “En los últimos años se ha dado un crecimiento exponencial en la producción de pódcasts. Según el último reporte trimestral de Spotify, los usuarios activos siguieron aumentando con un máximo histórico durante el período. Esto se debe a los formatos flexibles de las publicaciones digitales y a la especialización de los temas. Según expertos, será la nueva y mejor forma de publicar de quienes se dedican a la creación de contenidos, ya que tiene una duración ideal de entre 20 a 45 minutos y contiene variedad de temas especializados”. Hasta ahora, los géneros más populares son sociedad, cultura, negocios, comedia, noticias, política y salud. Pero algo que me pareció genial es lo que dice Foro Marketing: “Espacio ideal para hacer ‘networking’”. Tener un propio canal de pódcast puede ayudar a las compañías a ampliar su red de contactos o partners ya que, al invitar a especialistas o expertos en el ámbito del canal, se puede ganar más credibilidad y confianza por parte de los oyentes. Esto es precisamente lo que haré, pero, además me servirá para enriquecer esta columna al compartir contenido relevante de fuentes profesionales que cuentan con gran reconocimiento. Los invito a visitar las páginas de Facebook e Instagram Julio Lemus-The Networker o pueden escucharlo de manera directa en Spotify bajo el título The Networker. En el primer episodio de este pódcast, entrevistamos al fundador de BNI, el doctor Ivan Misner, quien nos habla sobre la importancia del networking y cómo ha cambiado durante lo vivido en estos últimos años.