Divide et impera es una frase comúnmente atribuida al emperador romano Julio César, utilizada para referirse a una estrategia de guerra centrada en enfrentar a distintos colectivos o bien promover que la sociedad se incline en contra de algún grupo particular. Siglos después, esta estrategia sigue teniendo vigencia y en Guatemala está siendo utilizada por grupos desestabilizadores, promotores del conflicto y la división.

Es momento de luchar por objetivos en común, de ponernos la camiseta de ciudadano y trabajar en conjunto. Eduardo Girón

Al finalizar este mes patrio quisiera que le diéramos la vuelta a esta frase y nos concentremos en todo aquello que nos une. Cuando dejemos de buscar lo que nos divide y nos enfoquemos en encontrar lo que nos une, es mucho más probable que logremos la verdadera victoria en los temas que nos deben importar como nación. Vencer a través de división no nos dará las soluciones a las problemáticas de fondo que se requieren para el desarrollo, sino que, incluso, agudizarán los problemas y nos empujarán como sociedad a una situación más crítica que la actual.

En una columna anterior les hablaba del crecimiento como ciudadanos y la importancia de promover acciones para que esos cambios positivos que tanto anhelamos se hagan realidad. Y es aquí donde quiero resaltar que todos podemos aportar desde el ámbito particular de actuación de cada uno de nosotros. Eso lo digo con evidencia y seguridad, ya que luego de realizar una serie de acercamientos con distintos sectores de la sociedad, me he convencido plenamente de que los objetivos compartidos trascienden más que nuestras diferencias. Múltiples sectores buscamos enfrentar problemáticas de nación como la pobreza, la falta de presencia del Estado en el interior del país, la escasez de oportunidades para jóvenes, la débil cultura de legalidad que se traduce en corrupción, entre otras.

Un claro ejemplo de ello es que el sector industrial se encuentra impulsando una serie de iniciativas que tienen un impacto sustancial para abordar ciertas problemáticas como las mencionadas anteriormente, entre las cuales destaco:

1. Guatemala Emprende: Es un proyecto que busca acompañar a emprendedores en la puesta en marcha de sus ideas de negocios para convertirlas en empresas exitosas. Además brinda acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas para su fortalecimiento y crecimiento.

2. Comunidades Prósperas: Impulsa el desarrollo de comunidades rurales del interior del país, a través de la generación de planes de desarrollo local que tengan un impacto de largo plazo.

3. GuateÍntegra: Se enfoca en formar una generación de ciudadanos que sean actores y no solo espectadores en la construcción de una Guatemala transparente. Realiza acciones dirigidas a distintos públicos, como empresas, jóvenes, niños y sector público.

Así como existen estas iniciativas desde el sector empresarial, también existen múltiples proyectos liderados por otros sectores como sociedad civil, iglesias, academia, entre otros. Como ciudadanos responsables, debemos ser partícipes del cambio. Los sectores organizados juegan un papel esencial para transmitir estos mensajes masivamente y que permeen dentro de toda la sociedad. Trabajar por un mejor país es tarea de todos, ya que en la medida que todos aportemos, el impacto tendrá un mayor alcance.

No es momento de buscar divisiones, de resaltar las diferencias, de estimular el conflicto o la confrontación. Es momento de luchar por objetivos en común, de ponernos la camiseta de ciudadano y trabajar en conjunto. Henry Ford expresaba: “Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, trabajar juntos es el éxito”. Seamos una nación victoriosa.