Trampa cazabobos

El miedo a una hegemonía de los comunistas es levantado por extravagantes comentaristas de canales en plataformas como Twitter, You Tube, Facebook, etc. Es fácil relacionar la superficialidad de tales acusaciones y extravío mental de los denunciantes.

Las posiciones políticas identificadas con el bloque dirigido por la URSS de mitad del siglo pasado se han transformado o desaparecido. Aquí no quedan herederos de concepciones vanguardistas ligadas a la desaparecida Komintern o la 4 Internacional. Es decir, un grupo de militantes practicantes de acciones de protesta, bajo dirección de un pequeño grupo, tal como se hacía en la tradición soviética. En general, los viejos militantes han aceptado su fusión, con las posiciones democráticas de partidos de vocación popular. No obstante, quedan residuos de alta adscripción ideológica, con expresión en internet, lanzando críticas a los candidatos presidenciales del balotaje, para reanimar las ilusiones de las masas populares, dicen.

La internacional socialista (IS), la agrupación de partidos nacionales con programas de fortalecimiento de programas sociales y ayudas a la población vulnerable con el presupuesto estatal, reconoce a la UNE como integrante. La Unión Cívica Radical de Argentina, el Partido Liberal Colombiano, el Partido Liberación Nacional de Costa Rica, la Izquierda Democrática del Ecuador y otros figuran en ese movimiento. El Partido Socialista Obrero Español es un ejemplo ilustrativo, para análisis de sus políticas gubernamentales. El presidente español, Pedro Sánchez, tiene en su plan de gobierno congelar el precio del gas butano, impedir desahucios, otorgar cheque de €200 para alimentos, rebaja de 20 céntimos en combustible, otorgar €300 millones a los agricultores, etc. Compárese con el ofrecimiento de bolsa solidaria, Q700 de apoyo a inquilinos, Q300 de bono agrícola, Q500 para vendedores ambulantes, etc. del partido UNE. Se resalta la continuidad ideológica de estos partidos, aunque la participación en eventos de la IS sea desigual. En recuento preliminar, la UNE consiguió 106 municipalidades de 340.

El conocimiento objetivo de la izquierda local sirve para desmentir el bulo del peligro comunista. Antonio Mosquera Aguilar

Las conocidas como fuerzas progresistas obtuvieron 14 municipalidades. Semilla con Palestina de los Altos, Santo Tomás La Unión, San José La Máquina y Chiché; el Movimiento para la Liberación de los Pueblos con Panajachel y Santo Domingo Suchitepéquez; la URNG con San Bernardino, Tectitán, Cuilco, San Pedro La Laguna, San Andrés Semetabaj y San Francisco La Unión; Winaq con Raxruhá; y el Comité SUD con Sololá. De donde, una parte no desdeñable de la población es gobernada en el nivel local por dirigentes de izquierda. Sus programas son tímidas propuestas semejantes a las subvenciones socialdemócratas, aunque expresan mucho descontento con la corrupción y aspiran a la creación de oportunidades de empleo y seguridad social. De comunismo al estilo soviético, nada.

Existe una laguna legal para resolver el registro de los partidos URNG y Winaq, pues no consiguieron sendos diputados. La Ley Electoral y de Partidos Políticos establece, en el artículo 93, la cancelación de los partidos que no alcancen el 5% de los votos totales. Mientras, el cálculo del artículo 86 ordena dividir la votación entre los coaligados, lo que resulta en 0.8%. Por lo tanto, si ambas agrupaciones desean continuar en política, deberán fusionarse, pues la diputada conseguida les permite eso.

En suma, hablar de comunismo es referir un fantasma. No el espectro del comunismo del Manifiesto de Marx y Engels, sino un espantapájaros para confundir el voto y propiciar salidas inconstitucionales.