Godot ha llegado

Trump contra Trump

Esta es una campaña entre los que están a favor de Trump y los que están en contra de Trump.

Estamos ya en los momentos en los que la cuenta atrás se ha iniciado con miras a que se realicen las elecciones más importantes a nivel mundial. Este martes 5, millones de estadounidenses se movilizarán para elegir a los lectores que conforman el Colegio Electoral quienes interpretan el voto popular y así eligen a presidente y vicepresidente que, en este caso, no son electos como binomio sino de forma independiente. Aparte se realizarán elecciones por gobernadores en 11 Estados y en los territorios de Samoa y Puerto Rico. Los 435 representantes distritales por cada Estado más los 6 representantes quienes no tienen derecho a voto del Distrito de Columbia y los territorios incorporados de ultramar serán electos o reelectos, así como 33 miembros del senado.

Kamala Harris no logró llegar a la última semana manteniendo las cifras que tenía debido a que nunca presentó un punto claro sobre temas importantes.

En el caso presidencial la elección es una moneda al aire en donde Trump venía encabezando las encuestas y era el virtualmente ganador después de su atentado. Sin embargo, la decisión del presidente Joe Biden de no optar por la reelección y apoyar a Kamala Harris en su lugar no solo freno toda la inercia Trump y los republicanos tenían, sino lo llegó a superar y por mucho para después quedarse sin gas a inicios de del mes pasado lo que deja una cosa muy clara: esta es una elección entre los que están a favor de Trump y los que están en contra de Trump porque aquellos que están a favor de Kamala son una minoría como la que tienen el partido libertario y el partido verde —ambos participando en las elecciones—.

Kamala Harris no logró llegar a la última semana manteniendo las cifras que tenía debido a que nunca presentó un punto claro sobre temas importantes como economía, seguridad, política exterior, salud y educación. Aparte de esto, fue objeto de las parodias políticas por iniciar discursos o responder preguntas con la frase “seamos claros” y luego hacer una sopa de palabras y terminar con la frase “mis valores no han cambiado” y no aclarar nada ni decir sobre qué exactamente aplican sus valores. El colmo llegó cuando decidía simplemente responder a preguntas difíciles, así como a llamar al voto a su favor porque ella no es Trump. Así ha llegado a estas elecciones, posicionándose como la candidata por la que hay que votar porque ella no es Donald Trump.

Trump retomó la forma, por no decir sus mañas de siempre, después del debate que tuvo con Harris el pasado 10 de septiembre donde no pudo procesar que no estaba enfrente a Joe Biden contra quien llevaba cuatro años de practicar sus discursos. Después de procesarlo retomó tres puntos clave en sus discursos: primero deportaciones masivas. La migración irregular es nuevamente el gran caballito de batalla de Trump y los republicanos siendo el tema más populista de su oferta política en donde la desinformación y xenofobia marcan la retórica. Segundo, bajar la inflación y mejorar la economía. Este tema va cargado de mucha desinformación y Trump aprovecha la incapacidad del gobierno de Biden para comunicar los logros sobre el tema. Tercero, el final de las guerras. Retomar la ruta de los Acuerdos de Abraham para poner fin a los conflictos que involucran a Israel y que otros países árabes normalicen relaciones como en su momento lo hicieron Emiratos Árabes Unidos y Bahréin. Sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania Trump prometió resolverlo en 48 horas. Las tendencias favorecen a Trump lo que significa que este martes podríamos saber muy rápido si habrá una victoria abultada a su favor o si las elecciones en los Estados serán más cerradas de lo esperado lo cual seguramente desatará una batalla legal en donde pasarán días o semanas para tener un resultado final. ¡Feliz domingo!