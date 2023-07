Un batido explosivo

En un turbulento ambiente internacional, tocó el cambio de gobierno. Se necesita calma y actuación pacífica de la población. La cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convertida en un espacio de condenas, perdones y olvidos, ofrece enseñanzas.

Un país débil y conflictivo tendrá un gobierno dócil dispuesto a endeudarse sin límite alguno. Antonio Mosquera Aguilar

El telón de fondo es la guerra en Ucrania. Un Intercambio de misiles y bombardeo con vehículos tripulados a distancia, operaciones en tierra costosas en vidas humanas y un conflicto de ocupación territorial sin ninguna fórmula para solucionarlo. Europa para mantener su alianza con EUA y por motivos de sobrevivencia, ha condenado la invasión ordenada por Putin. El pulso se condensa en buscar dañar la economía rusa, a través de afectar el comercio exterior. De esa cuenta, la Celac debe atraerse para conseguir mermar la influencia diplomática del agresor.

Cuba ha expuesto abiertamente su adhesión a Rusia, a la espera de algún apoyo a su dañada economía. Durante la cumbre, el Parlamento Europeo elaboró una condena a la isla, por la continuada represión de los derechos políticos de libertad de expresión y asociación. Se declaró que las sanciones comerciales y financieras, en el pasado de carácter retórico, serán efectivas. No se llamó a Nicaragua a firmar la declaración final de la cumbre UE-Celac, pero no se toman medidas para dañar al régimen de Ortega, cuyos discursos contra los nazis, son francamente risibles.

En cambio, es vergonzoso los besuqueos a Delcy Rodríguez por Pedro Sánchez, presidente español y de la UE. A Venezuela se le corteja por ser poseedor de la mayor reserva petrolera del mundo y cuyas riquezas mineras, lo sitúan en un lugar especial. No se justifica inmiscuirse en los asuntos internos; pero la emigración venezolana afecta a terceros países. Aparte es Brasil, despliega junto a India y China, una política internacional a favor de la paz. En el futuro se les valorará adecuadamente.

Jueces y fiscales prevaricadores, hacen un gran daño a los países pequeños. Mientras, las potencias sobredimensionan los problemas para intervenir en los asuntos internos y para romper las barreras a sus fondos de inversión. Sin atención, los llamados a un trato internacional respetuoso, para sostener al régimen de legalidad.

No ha valido, la atrevida posición nacional de solidarizarse con el presidente Zelenski, los telefonemas y declaraciones a favor de Ucrania. Solo se ha ganado la mala voluntad de Rusia y sus aliados. Los ataques informáticos sufridos, admiten la hipótesis de represalias por el agresor ruso. Fuera de la consideración ucraniana, al país no se le toma en cuenta, a pesar de ostentar la presidencia de la Asociación de Estados del Caribe y se le presenta cercano al caos. La verdadera estatura geopolítica se aprecia en la descalificación de la sociedad nacional en el apego a la democracia. Los problemas en las elecciones generales tienen espacios desmesurados en la prensa internacional. La profecía del estrago se promueve desde cadenas televisoras de EUA, Francia y Alemania, sin advertir la decisión mayoritaria en la defensa al Estado de derecho y avanzar en el balotaje.

La situación es tensa, pero no crítica. Hay convicción en las declaraciones de cámaras, asociaciones gremiales y líderes políticos. Los pícaros no se saldrán con la suya. Se incita al enfrentamiento, al convocar rencillas alejadas de la decisión electoral. ¿Por qué se trae a cuenta líos de universitarios, electricistas, alcaldes, deportistas etc.? La lista Engel es una coctelera, solo se necesita agitar, para elevar el grado de la mezcla explosiva.