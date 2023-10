Un eclipse parcial

El próximo 14 de octubre se podrá observar desde Guatemala un eclipse de sol parcial. Quedamos cerca de la región donde se verá el eclipse total, por lo que nuestro eclipse será “casi total”.

Carlos R. Paredes

Los eclipses, y en especial los solares, siempre han fascinado a la humanidad. Los mayas tenían una comprensión avanzada de la astronomía y predecían los eclipses solares con precisión.

Los eclipses eran considerados como eventos de gran importancia y se asociaban con dioses y rituales. Adicionalmente, los mayas creían que eran momentos de peligro y realizaban rituales para asegurarse de que el Sol regresara y el mundo continuara funcionando correctamente.

Los griegos consideraban que los eclipses solares a veces se relacionaban con eventos importantes o desastres inminentes. Se creía que eran señales de advertencia de los dioses o castigos divinos por acciones humanas.

La Batalla del Eclipse, o la Batalla de Halys, se libró entre medos y lidios en el siglo VI a. C., cuando un eclipse solar súbito detuvo la lucha. Fue interpretado como un presagio de paz.

En tiempos más modernos, los eclipses solares toman diferentes significados de acuerdo con las creencias de las personas. Estos pueden ir desde miedo y asombro, presagios de cambios, renovación y unión entre la tierra y el cielo hasta un cambio en el gobierno y en el poder.

Recuerdo el eclipse solar total visible en Guatemala del 11 de julio de 1991. Tuve la ocasión de prepararme con mis hijos y disfrutar el evento desde la casa. Construimos una caja negra para observar el avance de las fases del eclipse, experimentamos cómo se oscureció el día, cómo bajó la temperatura, cómo se callaron los pájaros y luego de unos minutos todo volvió a la normalidad. Fue una ocasión memorable que aprovechamos para compartir con la familia y aprender junto con mis hijos y vecinos sobre los eclipses.

Descubrimos que los eclipses de sol son un argumento que utilizan los creyentes en que la Luna es un satélite artificial. Su diámetro es el correcto y la distancia exacta entre la Tierra y el Sol para provocar un eclipse total y que se pueda observar la corona solar.

En los próximos días nos van a recalcar lo peligroso que es ver el eclipse sin protección ocular. Tengamos claro que ver el sol sin protección siempre es muy dañino para los ojos y no depende del eclipse. No hay “radiación especial dañina” durante un eclipse, pero sí mucho peligro, por la curiosidad de ver el avance de la sombra de la Luna.

En 1991 recuerdo que muchos padres no dejaban salir a sus hijos antes del eclipse, “por la radiación solar”, pero luego ya podían jugar libremente… ¿Qué diferencia había en la radiación solar entre antes y después del eclipse? ¡Ninguna! Pero se denota el bajo nivel de educación de Guatemala.

El próximo eclipse es el sábado 14 de octubre y se iniciará a las 9.55 am, con su máximo a las 11.36 am, y concluye a la 1.21 pm. La Luna cubrirá el 87 por ciento, por lo que no se verá la corona solar. Insto a todos para que transformen este evento celeste en una fiesta familiar que les permita convivir y aprender. En internet hay mucho material que se puede consultar y, además, pueden recurrir a la Asociación Guatemalteca de Astronomía (aga.org.gt) para información.

Construyan su propia caja negra con sus hijos, lean en familia lo interesante que son los eclipses y que la ocasión permita estrechar los lazos con la familia y las amistades.