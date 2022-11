Un interesante aprendizaje preelectoral

Se han efectuado dos procesos de elecciones recientemente. El primero en Brasil donde se observó como el candidato de izquierda logra ganar en contra de muchos pronósticos. El Segundo se refiere a las recientes elecciones de mitad de período realizadas en EE. UU. en donde se observa que, contrariamente a lo esperado, no se concreta la esperada marea roja por parte del partido Republicano.

Es interesante notar que, en ambos procesos electorales, no se concretan los resultados esperados por muchos. Es indicativo de lo que ya se ha experimentado en repetidas ocasiones: las encuestas de intención de voto realmente no son confiables. Realmente el votante cambia de opinión hasta cuando llega a emitir su sufragio. Ello es una clara señal que ninguna de las opciones que se le presentan lo convencen.

Por otro lado, se observa que al menos en los EE. UU., el expresidente Trump ha perdido carisma y varios de los candidatos que él apoyó en estas recientes elecciones no lograron ganar su elección. Es una lección para todos los republicanos en que quizás convenga considerar otros candidatos para la nominación presidencial de las elecciones del 2024. Puede ser conveniente seguir la trayectoria del gobernador de Florida, RonDeSantis.

Adicionalmente, siempre están las teorías de conspiración gritando “fraude” a todo pulmón, sin que de momento haya procedido ninguna acción al respecto. Siempre existirán estas teorías. Sin embargo, es interesante como en Brasil el presidente saliente acepta los resultados de la elección a pesar de persistentes rumores y mensajes en las redes sociales de fraude, de paros, de protestas y de dificultades para las personas que huyen del país. De igual manera en los EE. UU., aparecen reporteros alegando la presencia de un “Biden Spike” en estas elecciones como prueba irrefutable de la manipulación de los resultados. La lección por aprender a este respecto es muy importante en vista de nuestro próximo proceso electoral. Las elecciones deben ser lo más transparentes posibles y cualquier mecanismo que facilite la manipulación de los resultados debe ser evitado. Sobre todo, si se está considerando el voto electrónico.

Al respecto, recuerdo que hace muchos años, un compañero me mostró un juego de BlackJack que había programado en su calculadora HP-25. Me quedé maravillado cómo la calculadora ganaba la mayoría de las partidas… Luego, él me explicó que el programa “verificaba” la carta que le tocaba al crupier antes de mostrarla al jugador. Si la carta no le era favorable, sacaba otras hasta sacar una carta ganadora y nadie se enteraba porque todo se hacía “dentro del programa”. El jugador sólo ganaba si por suerte sus cartas daban 21 exacto. Lo mismo puede suceder con la votación electrónica. Se basa en la confianza de que el recuento se hace de manera verídica. Lamentablemente es muy fácil de manipular y cómo no queda constancia de una boleta asociada al voto, los resultados no son verificables. En Venezuela, Chávez ganó su primera elección y se mantuvo en el poder por la manipulación electrónica de los resultados y se dice que lo mismo sucedió en Brasil y en EE. UU.

Por lo anterior, debemos realmente velar por la integridad de los candidatos y que nuestro voto se base en unos planes de gobierno bien fundamentados. Adicionalmente, el candidato debe realmente ser un político y no uno aprovechando la oportunidad para saltar a la fama. Finalmente, es imprescindible que velemos por la total transparencia de los resultados y que estos sean 100% verificables. No podemos someternos ciegamente a un sistema electrónico que puede ser manipulado para servir intereses particulares.