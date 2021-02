Un ofrecimiento difícil de cumplir

Los países del Triángulo Norte gozan de la promesa de US$1 mil millones al año, por medio del Plan Biden. Una parte en préstamos y otra en donaciones, de la siguiente manera: 1) El BID apoyará a los gobiernos para deformar los presupuestos nacionales e incrementar la deuda pública. 2) Se impulsarán alianzas público privadas para beneficio de los enchufados con los bancos internacionales. 3) Se duplicará el tránsito de interconexión eléctrica. 4) Se financiará a organizaciones de la sociedad civil con protagonismo femenino. 5) Se influirá en la formación de jueces, fiscales y policía. Y, 6) se pretende abatir al crimen organizado transnacional. Esos son los tacos; mientras tanto, la salsa consiste en afirmaciones generales de adaptación al cambio climático, becas de estudio en EUA, resolver la desnutrición, apoyar a los deportados y controlar a las pandillas.

Falta confianza en un esbozo de ofertas contradictorias, sin menospreciar la buena intención. Antonio Mosquera Aguilar

Como si se estuviera a inicio de siglo, bajo orientación del primer barón de Keynes, la inversión se hará en puertos y carreteras. No se fija prioridad a ninguna actividad productiva, pero como arte de magia, se describe el espejismo de exportar al mundo, sin marina mercante, sin empresas aéreas y aduanas ineficientes que obstaculizan el libre comercio.

Una contradicción palmaria está presente: por una parte, se apoyará el mejoramiento de la exportación; pero por otra parte se revisará el TLCEUCA + RD, para presionar sobre las condiciones laborales, con clara afectación de la competitividad. La otra contradicción consiste en sostener un crecimiento de la actividad productiva; cuando se recomienda el incremento de impuestos. Y lo más terrible, se reconoce al flujo tributario como alimento de aparatos estatales corruptos.

El plan Biden, de la misma manera que los presupuestos del país, carecen de adecuación a los sectores de crecimiento económico y, lo peor, está totalmente divorciado de la economía popular mayoritaria: agricultura familiar, pequeño comercio, construcción civil y servicios personales. Estos agentes económicos carentes de protección en salud, seguridad social y promoción del empleo.

Sin sustento real es el ofrecimiento de apoyo a la pequeña economía, ya que los bancos no están organizados para ello. Igual pregonar inversiones en reintegración de migrantes, microfinanzas, banca inclusiva para empoderar mujeres, etc.; cuando se gasta todo en oenegés dedicadas a influenciar a los movimientos sociales o activismo político. Lo mismo que las agendas milenarias, objetivos de desarrollo y las propuestas a inventarse en el futuro, no se alcanzarán las metas. Luego, nuevos ofrecimientos y venta de ilusiones, para ocultar la intervención en la América Central.

En Ucrania, Rusia y en el resto de países del antiguo bloque socialista, la lucha contra la corrupción escondió la obstaculización o favorecimiento a determinados grupos políticos. El ascenso de Vladimir Putin se explica como el agotamiento de ese supuesto combate del peculado. Sabida es la contestación del presidente Franklin D. Roosevelt *1882+1945, cuando le denunciaron las corruptelas de Anastasio Somoza *1896 +1956. Será un bastardo, dijo, pero es nuestro bastardo.

Se pondrán agregados de los departamentos de Justicia y del Tesoro, e inaugurará una oficina de Control de Activos Extranjeros, revocará visas, congelará activos, realizará un listado de corruptos y una comisión regional para ayudar a los fiscales locales. Solo habrá aplausos de opinadores millonetas contrarios a la soberanía; la población se mantiene escéptica ante un nuevo ofrecimiento, los engaños han sido reiterados.