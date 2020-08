Una ciudad digital posible

En diversas ocasiones he recalcado que otro urbanismo no es posible hasta que no se modifiquen estas estructuras urbanas socioeconómicas y mientras las zonas rurales sigan estando desatendidas, viviendo en pobreza extrema, con 12,549 indígenas contagiados (Google) y once municipios que pasaron a la alerta roja por el covid-19 (9/8/2020).

Mientras, se avecina una recesión económica tremenda en Latinoamérica (CNN). Alfonso Yurrita Cuesta

Los recursos se acercan a través de los celulares, en que el 66% está usando el celular se confinan, para lo cual es vital tener formación. El comercio electrónico ha tenido un crecimiento acelerado, que puede reactivar la economía dentro la planificación urbana y regional.

Existen metodologías en la ciencia urbano-regional que contienen aspectos prácticos como meta del bienestar de las regiones y ciudades, donde el covid-19 y la electrónica han propiciado una convivencia social. Esta situación puso a las empresas en la necesidad de optimizar el almacenamiento de datos, la producción, el consumo y la propia organización estructural y gestión por medio de la digitalización.

El Gobierno cuenta con el SNP en Segeplán, cuya función es articular la institucionalidad del territorio a través de intervenciones concretas, políticas, de planificación y del presupuesto municipal e institucional como ruta natural para contribuir al desarrollo humano, principio que se debería aplicar a todas las entidades del sector público y establecer una sinergia entre niveles de planificación y participación.

Ahora, el sector privado cuenta con el “crecimiento de los datos en una era digital con el (TI)”, que les sirve para la innovación, analizando costes de las cosas para un mayor rendimiento y rentabilidad en ajuste a la competitividad que va para una parte de la población con recursos, que se acercan a esto a través de los celulares, pero no con un sector informal que sobrevive en la pobreza y no cuenta con un apoyo institucional, gubernamental y sin fondos para la jubilación.

En lo urbano, hay que limitar los contactos físicos durante el covid-19, promoviendo los canales de circulación peatonal amplios. Con esto se evitaría andar dentro de las ciudades bajo un urbanismo colonial, como la Antigua Guatemala, con vías de circulación peatonales estrechas, cuando una de las máximas contra el covid-19 es “mantener la distancia entre personas”, por lo que se debería reestructurar el sistema de vías peatonales urbanas en zonas de aglomeración.

Como director de planificación de la Muni, se peatonaliza la Sexta Avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, junto con el arquitecto Víctor Quan (QEPD), así como la Plaza de la Constitución, con los arquitectos Eduardo Aguirre y Eduardo Torres (el proyecto peatonal se culminó en períodos posteriores).

La electrónica servirá de apoyo para intercomunicación, con lo que la digitalización mejorará los sistemas agroalimentarios y acortará las divisiones entre lo urbano y lo rural. El comercio electrónico, la robótica asistencial, el teletrabajo o la monitorización en tiempo real de la salud, según los expertos, se extenderán aún más en las sociedades, pues el covid-19 no va a acabar pronto, por lo que el teletrabajo persistirá y también la comunicación en lo familiar, lo profesional y lo comercial.