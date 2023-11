Una desorganización organizada

Hace un poco más de 50 años, siendo un adolescente en Bélgica, se integró una comunidad latina alrededor del Padre Peña. En ocasión de una celebración, probablemente el Día de la Virgen de Guadalupe, se decidió hacer una reunión general y cada familia aportaba a la misma. Recuerdo muy bien que había personas encargadas de la decoración, otras de los alimentos, bebidas… Sin embargo, faltando poco para la celebración, el lugar era un caos total. Recuerdo que en esa ocasión se acercó a mi padre un suramericano de origen alemán y le dijo: “Carlos, ¡esto es un desastre! Nunca estará listo a tiempo”. A lo cual mi padre respondió: “No se preocupe, Pablo, la mayor característica latina es que en la mayor desorganización, de repente todas las piezas encajan y el evento sale perfecto”. ¡Y así fue!

¿Será aceptada su defensa por las autoridades correspondientes o será una cacería de brujas? Carlos R. Paredes

Estamos a menos de dos meses de la toma de posesión del nuevo gobierno y no solo no hay certeza de cómo actuará el MP, sino tampoco tenemos conocimiento del próximo gabinete. Realmente resulta obvio que ni Semilla ni Arévalo esperaban ganar las elecciones. Las reuniones de transición de gobierno, en donde supuestamente deben asistir quienes asumirán las diferentes carteras, resulta que es el mismo equipo que va por varios ministerios invirtiendo muy pocas horas en cada etapa de su recorrido. La desorganización parece un caos, ya que no tienen gabinete ni tienen personas enteradas de cómo se maneja un gobierno. Recordemos que cada ministro debe realizar un verdadero baile de negociación con los sindicatos y sus pactos colectivos para lograr trabajar.

La reciente experiencia del Octubre Negro fue nociva para toda Guatemala, incluyendo a los 48 Cantones de Totonicapán y sus colaboradores. Todos los que al inicio apoyamos las manifestaciones pacíficas y los primeros bloqueos, luego queríamos tirarles los carros encima por ser prisioneros dentro de nuestras propias casas.

Asimismo, observamos cómo la imagen de Bernardo Arévalo se transformó de representar un cambio en la política nacional, al gran perdedor de la crisis, por no mostrar liderazgo y alejarse del problema.

En lo personal, pienso que sus asesores se equivocaron totalmente y Arévalo perdió una oportunidad de oro para que ratificara su liderazgo y ganara aún más apoyo. Ahora intenta contrarrestarlo manteniendo reuniones con personajes, buscando proyectos a realizar como el metro en la ciudad capital. Lamentablemente ya es tarde. Todos sabemos que él puede ofrecer mucho, pero que es el congreso quien debe autorizar la inversión y le es totalmente opuesto. También recordamos los tiempos de Vinicio Cerezo, en donde él calmaba toda crisis designando una comisión específica para que investigara. Arévalo aún no asume la presidencia y ya ha integrado varios grupos de trabajo para investigar problemas específicos, muy al estilo de los socialdemócratas.

Las interrogantes actuales son: ¿Qué hará el MP? ¿Presentará los resultados de su investigación sobre las elecciones? ¿Las pruebas que presente serán reales, debido al tiempo que ha transcurrido y por la forma como secuestró ciertas evidencias?

¿Cómo procederá el TSE a defenderse si el MP pide el retiro del antejuicio de los magistrados? ¿Cuánto tiempo durará el proceso legal? ¿Qué ocurre si el MP busca sustituir a todos los magistrados del TSE? ¿Afectará todo esto la toma de posesión del 14 de enero? ¿Cómo actuará Semilla ahora que ha sido suspendido? ¿Será aceptada su defensa por las autoridades correspondientes o será una cacería de brujas?

Ojalá esta tremenda incertidumbre y desorganización se aclare y organice pronto para llegar al 14 de enero con una transición sin mayores problemas.