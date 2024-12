Criterio urbano

Una forma técnica de enfocar los proyectos

Índice de Competitividad Local como herramienta de inversión

Como parte de las acciones de seguimiento al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade 2016), Fundesa comenzó a trabajar en una herramienta que toma como base la metodología del Foro Económico Mundial para medir la competitividad, para generar datos e información a nivel municipal y medir la productividad local. Así nace el Índice de Competitividad Local (ICL), que fue publicado en su edición del 2024, la semana pasada, como un esfuerzo para identificar cuáles son los factores, políticas e instituciones que fomentan la productividad de un municipio y por ende la capacidad de generación de más ingresos para la población.

Más datos para una discusión política con base en evidencia.

Lo primero que hay que mencionar es que el ICL utiliza fuentes de información oficial y que es una forma de medir la competitividad a nivel local, por lo que los datos son plenamente comparables.

El ICL tiene 12 pilares con 43 indicadores obtenidos de más de cien datos estadísticos oficiales disponibles a noviembre de este año, que permite que cada variable en escala de cero a cien puntos, pueda ser comparado con el mismo peso estadístico. Las fuentes incluyen más de 20 fuentes oficiales con información lo más actualizada posible.

Este año, en ICL muestra que en el país hay 34 municipios que representan el 2.59 % del territorio donde se produce el 50.25 % del PIB con el 24.41 % de la población total, generando un PIB per cápita de US$13 mil 745 al año. Luego, hay 278 municipios que representan el 85.38 % del territorio, con una población del 65.16 %, que produce el 45.63 % del PIB, con un PIB per cápita de US$4 mil 675 al año y cerca de 28 municipios con el 10.43 % de la población con un 12.02 % del territorio, que producen el 4.12 % del PIB y US$2 mil 640 de PIB per cápita. Estos datos muestran la importancia de aumentar la inversión pública en las principales ciudades intermedias del país y el Área Metropolitana.

Ahora que Segeplán tiene la gran tarea de enfocar las inversiones que se generen a través de los Codedes, esta herramienta pudiera muy bien ser utilizada en el diálogo público, no solo en las reuniones mensuales de los departamentos, sino como un enfoque claro sobre cómo guiar la conversación de proyectos de inversión pública, que permita aumentar la competitividad de los municipios. Con casi Q12 mil millones para ejecutar a través de los Codedes el próximo año, si no comenzamos a tener mejores procesos de discusión, lo más probable es que esos recursos se pierdan y se vayan de vuelta al fondo común o que, en el peor de los casos, se vayan a fomentar mayores casos de corrupción para el país.

Los cinco municipios más competitivos son Guatemala, San Miguel Petapa, Mixco, Santa Catarina Pinula y Antigua Guatemala. En la evaluación, 179 municipios mejoraron en su competitividad respecto a la evaluación anterior, y 161 municipios retrocedieron, según los datos presentados la semana pasada por Fundesa, con lo cual es un buen momento para que tanto los alcaldes como las instituciones públicas reflexionen sobre si las estrategias que están adoptando como criterios de inversión pública son los más adecuados.

Llama la atención, por ejemplo, que el Área Metropolitana, con una población cercana a los tres millones de personas y un PIB per cápita de US$15 mil 404.02, tenga tan poca inversión pública por parte del Gobierno central, especialmente en infraestructura productiva y transporte, que es bastante evidente; urge para mejorar la capacidad de desarrollo de una de las ciudades más importantes del país. Es momento de llevar más datos a la discusión pública.