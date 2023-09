Una increíble merienda

Los acontecimientos políticos en Guatemala no nos dejan ni respirar. Por un lado tenemos las predicciones de Roberto Arzú, nuestro gurú político, que siempre acierta en alguna medida. ¿Tendrá información interna de lo que planifica el Ministerio Público (MP)? De ser así, ¿estará en acuerdo con el Ejecutivo para mover a la población a manifestar? Espero que no sea así, pero siempre persiste la duda.

¿Por qué el Ministerio Público investiga únicamente a partidos de oposición? Carlos R. Paredes

Lo interesante es que los llamados a las manifestaciones son para que renuncie el presidente Alejandro Giammattei y sus colaboradores porque no se quieren ir, cuando el mismo gobernante ya permitió el acompañamiento de la OEA para monitorear el proceso de transición.

Por otro lado está el MP, que investiga a otros partidos, pero nunca a la UNE o a Vamos, a pesar de que ambos tienen múltiples denuncias. Si se logra demostrar que las agrupaciones políticas investigadas también tienen problemas y se procede a suspenderlas previo a su cancelación, se elimina a muchas de la oposición. La consecuencia inmediata será que sus diputados sean declarados independientes, con las limitaciones de ley. Muy bien por el MP, pero ¿por qué investiga únicamente a partidos de oposición?

A la crisis se une el Congreso de la República, cuya junta directiva suspendió a Semilla, con lo cual se declaró a todos los diputados de esta bancada como independientes. De proceder igual con los demás partidos investigados, el Congreso actual y el próximo tendrían realmente solo dos bloques importantes: UNE y Vamos. Con el historial de la segunda vuelta podemos esperar que haya transfuguismo.

Mientras tanto, Semilla se enfrenta a una batalla legal por su supervivencia y la de su bancada. El futuro gobierno ya la tenía difícil con el congreso electo, pero con un elevado número de diputados independientes tendría que luchar en contra de la UNE y de Vamos para que aprueben sus iniciativas.

Adicionalmente, la fiscal general y el MP se han convertido en una verdadera piedra en su zapato. En realidad, cumple con su deber al investigar cualquier irregularidad electoral cometida por Semilla y otros partidos políticos, pero, a pesar de que la fiscal es inamovible, quizás sea el momento de cuestionarnos quién gana más si se le obliga a renunciar.

No olvidemos que todos los corruptos se sienten perseguidos. Mucho de lo sucedido en las últimas semanas podría ser parte de la estrategia para que puedan mantenerse en la impunidad. Primero, los intentos para que Semilla no participara en la segunda vuelta; luego, las acciones del MP en contra de únicamente ese partido, sin dejar de mencionar los allanamientos a residencias de personas relacionadas con ex Cicig/Feci y que se encuentran en el exilio, para, posiblemente, recabar pruebas contundentes y que el presidente electo no pueda repatriarlas. Sin estas personas, las cortes seguirían cooptadas y toda acción contra posibles corruptos es cuesta arriba.

Por último tenemos a Sandra Torres y su partido UNE, que interpuso un recurso de acción de nulidad contra el acuerdo de oficialización de resultados electorales. Como diríamos con una película de misterio, la trama se complica y las teorías de conspiración abundan.

Guatemala está viviendo una crisis política como nunca en su historia. Los ánimos están caldeados. Las posiciones son muy polarizadas. Las redes sociales no solo comparten “opiniones” que confunden a muchos, sino que ahora también llaman a rebelarse. No nos dejemos manipular. Debemos alejarnos de los relajos, que no traen buenas consecuencias. Seamos respetuosos de las leyes y esperemos a que se dilucide el juicio penal en contra de Semilla antes de actuar.