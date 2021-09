John Nash fue el centro de la película de 2001 A Beautiful Mind (Una mente brillante) y nos presenta un vivo ejemplo del llamado Equilibrio de Nash. El concepto se da cuando las personas, por medio de sus acciones, maximizan el beneficio para el grupo en vez del beneficio individual. La clave para lograrlo es la meta de la acción.

En la película, John Nash les explica a sus compañeros el concepto del Equilibrio de Nash. Carlos R. Paredes

En la película, John Nash les explica a sus compañeros el concepto del Equilibrio de Nash en una noche de fiesta en donde todos quieren bailar. Hay un grupo de damas, entre las cuales está una bella rubia, que pueden ser la pareja de baile perfecta para Nash y sus compañeros. En ese momento, les aclara la diferencia de “trabajar para el provecho propio” y “trabajar para el provecho de todos”. La situación es que todos quieren baila y de preferencia quieren que la rubia sea su pareja. Si trabajan para el beneficio propio, todos se centran en la rubia y solo uno de ellos bailará con ella. Los demás los demás entonces se centrarán en sus compañeras quienes, lamentablemente, porque ninguna dama le gusta ser “segunda opción” los rechazan y todos podrían terminar sin pareja de baile. El equilibrio de Nash se logra cambiando la meta de “yo quiero bailar” a “todos vamos a bailar”. En ese momento todos tratan a las damas con igual atención sin centrarse en la rubia. Esperan a que ellas seleccionen su pareja de baile y de esta manera, todos terminan bailando y todos salen beneficiados, incluso la rubia.

Si aplicamos el Equilibrio de Nash a la pandemia en Guatemala, vemos que desde febrero 2021 todos nos enfocamos en “quiero vivir mi vida”. Eso provocó una actitud de fuerte relajamiento porque nadie se cuidó como veníamos haciéndolo. El resultado no se hizo esperar y el contagio tuvo un muy fuerte repunte registrando las cifras más altas de toda la pandemia provocando el colapso de los hospitales. Sin embargo, a partir de agosto 2021, todos cambiamos la meta a “quiero vivir mi vida sin enfermar”. Este simple cambio nos ha empujado a cuidarnos respetando el semáforo, aplicando los protocolos de seguridad, cumpliendo las medidas de prevención y sobre todo acudiendo a los puestos de vacunación para ser inoculado.

La principal lección de la pandemia puede ser que “la vida ha dejado de ser una competencia para transformarse en una colaboración”. Se buscan las situaciones Gana-Gana en vez de la Yo Gano-Tu Pierdes. El Equilibrio de Nash es una realidad que ha sido probada una y otra vez y que se basa principalmente en la actitud de las personas. Estas anteponen su beneficio particular inmediato al beneficio colectivo de mayor duración. Esta colaboración instintiva de cada uno para lograr el Gana-Gana logra la mejora de los resultados y con ello que se suavicen las medidas del semáforo al ir pasando de color rojo a naranja y luego a amarillo o verde. Al lograr el Equilibrio de Nash en la pandemia los beneficios no se hacen esperar: baja el % positivos. Al bajar el % positivos, bajan los casos confirmados y activos y con ello se alivian los hospitales. Se incrementa la actividad económica ya que nadie falta por enfermedad y todos mejoramos. Adicionalmente, el empuje de la vacunación reduce el número de personas hospitalizadas y fallecidas contribuyendo fuertemente a que la gente no enferme.

Es increíble la mejora que se logra con solo un leve cambio de pensamiento, pasamos de “quiero vivir mi vida” a “quiero vivir mi vida sin enfermar”, y todo mejora.