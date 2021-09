Una mujer dio el grito de independencia

Muchas personas hablan sobre la molestia que les causa decir “Feliz día de Independencia” porque aún no nos hemos realmente liberado de diferentes clases de yugos. Por mi lado, yo me permito expresarles que a mí me sobran las razones por las que debiéramos decir “Feliz 15 de Septiembre”, o si quieren, “Feliz día del guatemalteco”.

Si nos limitamos solo a criticar, jamás tendremos la energía para luchar por nuestros ideales que aún queremos lograr. Vida Amor de Paz

Como sabemos, el 15 de septiembre de 1821 los próceres lograron firmar el Acta de Independencia, y ya han pasado 200 años de ese hecho histórico. Muchos historiadores coinciden que nos independizamos de España por intereses socio-económicos de una elite urbana española que mantenía privilegios sin importarle el resto de criollos, mestizos, ladinos o indígenas.

En la época colonial la discriminación era muy notoria entre “criollos”, que eran los descendientes de europeos nacidos y criados en el continente americano, pero faltos de prestigio social y los “Mestizos” que eran personas con antepasados europeos y no europeos en un sistema de castas colonial español, también discriminados. Eso sin contar a los Ladinos también discriminados en la época colonial. Ellos se diferenciaban de la población hispanohablante que no era parte de la élite colonial, peninsular o criolla, pero que tampoco eran parte de la población indígena.

El género femenino también era parte de la discriminación por lo que a las mujeres les costaba ser escuchadas. Por ello, es meritorio mencionar a Doña Dolores Bedoya, una mujer escuintleca de clase media quien dio el grito de independencia el 15 de septiembre de 1821 antes que lo hiciera nuestro vecino país mexicano.

Bedoya, una mujer extraordinariamente valiente y esposa del Doctor Pedro Molina Mazariegos, fue la primera mujer guatemalteca en aprender a leer y a escribir, lo que considero un hallazgo porque según los historiadores, en esas épocas, era mal visto que una mujer se ocupara de culturalizarse. Las mujeres de la época colonial debían dedicarse únicamente a su casa, a tejer, a bordar, a cocinar y a criar a sus hijos. Para suerte de ella, se encontró con un marido que no era machista y hasta le instó a que luchara por nuestra independencia. A través de una reunión entre autoridades coloniales y una junta de notables ilustrados terminamos con el dominio español.

Fue el movimiento independentista de los Estados Unidos, así como de la Revolución Francesa lo que nos sirvió de ejemplo para querer terminar con los privilegios para unos pocos y promover mayor tolerancia e igualdades para todos. ¿Que lo hemos logrado? Quizás aún no, pero eso no quiere decir que solo nos quedemos en la crítica, y no sigamos luchando por alcanzarlo.

Conmemorar la fecha del 15 de septiembre no es un delito, ni estamos con ello asintiendo que después de 200 años estamos complacidos con lo que se ha logrado, pero sí es honrar a nuestros antepasados que hicieron grandísimos esfuerzos por liberarse de España.

Ya todos sabemos lo que se ha hecho mal, con lo que no se ha cumplido, con lo que sigue igual, y con lo que debemos componer. Pero esa no es razón por la que no podamos conmemorar una fecha en la que Guatemala cumple años. Porque de no hacerlo, es como no reconocer a los Próceres que se arriesgaron por nosotros, o desconocer la grandeza de quienes trabajan con ahínco en cada uno de los 22 departamentos.

Por todas estas razones, nuestro país merece que se le conmemore cada 15 de Septiembre. Porque si dejamos de hacerlo y nos limitamos solo a criticar, jamás tendremos la energía para luchar por nuestros ideales que aún queremos lograr. Sólo así convertiremos a Guatemala algún día, en un país inclusivo para todos.