Una oportunidad para el desarrollo

Las cifras de migración hacia el norte siguen en aumento. Más de 188,800 personas han sido aprehendidas en la frontera durante el mes de junio, de las cuales 30,214 son de Guatemala, según los últimos informes del Centro de información de la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos.

Esta ha sido la mayor cifra reportada en un solo mes durante los últimos 15 años, según se dio a conocer, y el arribo de menores no acompañados también roza números no vistos, más de 95,000 niños no acompañados hasta junio. Ya con esto se ha capturado a más de 1.1 millones de personas en lo que va del año fiscal.

Sabemos que, en el corto plazo, la única forma de paliar la situación es seguir utilizando la política de la era del presidente Trump, conocida como Título 42, donde los agentes fronterizos pueden expulsar inmediatamente a los migrantes que ingresen por México o Canadá. Sin embargo, esto solo es una medida de corto plazo, ya que se requieren acciones conjuntas con los gobiernos de la región para generar las condiciones que permitan reducir la migración desde el país de origen.

Estrategia de EE. UU. para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Juan Carlos Zapata

Con ello en mente, el Consejo de Seguridad Nacional ha publicado la Estrategia de Estados Unidos para abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica. Un documento de veinte páginas que, en líneas muy generales, traza una hoja de ruta para llevar a cabo cinco pilares que pueden reducir la migración. Recordemos que para reducir la migración irregular, según el estudio sobre Determinantes de la Migración de Usaid, se requiere: aumentar el ingreso per cápita, aumentar la productividad laboral, mejorar la educación financiera, aumentar la bancarización, aumentar el acceso a crédito, reducir los conflictos relacionados al derecho de propiedad sobre la tierra (especialmente agrícola), reducir el déficit de vivienda y reducir las extorsiones.

La estrategia contiene cinco pilares enfocados en: abordar la inseguridad económica y la inequidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y avanzar el estado de Derecho, promover el respeto por los derechos humanos, derechos laborales y libertad de prensa; contrarrestar y prevenir la violencia, extorsión y otros crímenes perpetrados por bandas criminales, redes de traficantes y otras organizaciones de crimen organizado, y un pilar sobre el combate de la violencia sexual, basada en género y doméstica.

La estrategia, que de momento cuenta con objetivos y líneas de acción muy bien definidos, es hoy una oportunidad para el desarrollo de políticas conjuntas en los países de la región para buscar alinear los esfuerzos que los países ya de por sí están haciendo. En el caso de Guatemala, por ejemplo, es una oportunidad para unir esfuerzos y desarrollar acciones coordinadas con el gobierno de Guatemala, Municipalidad de Guatemala y sector privado, a través de la iniciativa Guatemala No se Detiene.

Los pilares en los que se enfoca dicha iniciativa son: aumentar la capacidad productiva para incrementar las exportaciones y la inversión extranjera directa, desarrollar mejoras sustanciales y medibles en el capital humano, aumentar la infraestructura productiva, especialmente en puertos y carreteras, y el fortalecimiento de las instituciones para generar mayor certeza jurídica y estado de Derecho. Aunado a las iniciativas que ya se están impulsando en materia de agua y saneamiento, un aumento al primer nivel de salud y una educación de calidad, se puede crear un ecosistema de crecimiento que permita reducir la migración en el mediano plazo.