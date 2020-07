Urbanismo, arquitectura y el covid-19 (1)

Tenemos proyectos de arquitectura y mobiliarios elaborados por célebres arquitectos para atacar los efectos de pandemias de principios del siglo XX, como la gripe española. Para que sea pandemia se tienen que cumplir criterios de que el brote epidémico afecte a más de un continente. Diseños verdes y responsables se han convertido en el futuro de la arquitectura, aunque no todos sepan de qué se trata.

Estos conocimientos los obtuvimos en nuestros estudios de esta arquitectura que incidió en los trabajos como el Plan Regulador de Antigua Guatemala, que acentuó mis estudios de los famosos patios con vegetación interna, sobre el cual realicé un trabajo particular (inédito) Comprendiendo la Antigua. Fue un concepto que trasladé a otros proyectos como el edificio El Patio, cuyo proyecto inicial era un patio abierto con jardineras en los voladizos frontales, el Plan Maestro de la Ciudad Universitaria de la San Carlos, con edificios entre patios verdes, el primer plan de la Peatonización de la Sexta Avenida, arborizado, junto a la Plaza de la Constitución, libre para una circulación abierta.

Históricamente existen vinculaciones entre la arquitectura y la gestión ante las crisis pandémicas. Alfonso Yurrita Cuesta

Fueron proyectos con espacios abiertos entre la vegetación. Ahora estamos ante el coronavirus, en que las ciudades deberán aprender a respirar aire puro y los edificios deberán tener enfoques más integrales y agregar espacios al aire libre en los diseños. Estos deberán tener la capacidad de contar con sistemas de ventilación natural y con balcones, ventanas y terrazas, con espacios abiertos en los que se pueda descansar y recibir el sol al aire libre, comunicarse y construir ciudades con menos ruido. Pura medicina para una variedad de dolencias.

Ahora, cuando en muchos países se estaba activando la vida social en las calles, viene esta pandemia, por lo que los urbanistas tendrán mucho trabajo para mantener un equilibrio entre el nuevo concepto de “distanciamiento social”, 1.50 m y generar espacios que combinen esfuerzos, creatividad y recursos en la lucha contra el virus. Este nuevo urbanismo tendrá que cambiar muchos conceptos tradicionales con el fin de proteger a los ciudadanos. Y es aquí donde entra una nueva guía urbanística como la publicada por The National Association of City Transportation Officials, en el manual Streets for Pandemic Response and Recovery, que establece que el covid-19 alteró todos los aspectos de la vida urbana. Los responsables de la transportación urbana alrededor del mundo han rápidamente implementado el diseño de nuevas calles y la administración de estas ciudades que han creado subterráneos y diseños viales que provean el acceso a tiendas de alimentos y otros parecidos.

Establecer una guía de estrategias urbanas para adaptar y rediseñar las vías frente al “distanciamiento social” es un recurso que se está utilizando en ciudades de todo el mundo (en tres meses de análisis).

Este análisis incluye una información adaptable sobre la reestructuración del diseño de calles para dar una respuesta rápida y de recuperación ante el covid-19. El documento ofrece tratamientos concretos, basados en el diseño como ejemplos prácticos de actuaciones urbanísticas para ayudar a las ciudades a actuar de forma responsable y equitativa para transformar el entorno construido. Este es tiempo de una distancia física apropiada, pero sin perder el equilibrio.

A medida que la primera ola de la pandemia se desvanezca, las políticas deben concebir las calles como espacios públicos, ayudando a las personas a reunirse de una manera segura, sin perder su separación, una esencia urbana.