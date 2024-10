Pluma invitada

Usted es maya, le dijo Raynaud a Asturias

Aunque haya sido contado innumerables veces, no se puede dejar pasar el encuentro de Miguel Ángel con el profesor de la Sorbona Georges Raynaud, el cual, en gran parte, le cambió la vida. Así se lo relató Asturias a Luis López Álvarez:



“Cuando asistí a la primera clase del profesor Raynaud me senté en el aula y noté que, al mismo tiempo que explicaba (el tema), se me quedaba mirando. Yo me decía qué pasará. Me preguntaba si no sería que no estaba en el lugar que me correspondía. Hasta llegué a sacar el recibo de mi inscripción para asegurarme que de que había pagado mi derecho a estar allí sentado. El profesor mientras tanto me miraba y me miraba. Nada más terminar la clase, se levantó y se vino a mí y me dijo Vous etes maya, y al confirmarle que procedía de Guatemala, él se puso entusiasmadísimo. Me pidió que me fuese con él. Yo vivía entonces en una pensioncita en la misma plaza de la Sorbona, frente a la estatua de Augusto Comte. Le dije, al ver que paraba un taxi: No, no se moleste profesor, porque yo vivo aquí mismo. Insistió mucho en que fuese hasta su casa, que quedaba en la Plaza de la República. Al entrar en su apartamento, abrió la puerta y me tomó del brazo hasta la cocina, en donde estaba su esposa cocinando y le dijo: He aquí un maya. ¡Y tú que dices que los mayas ya no existen!”.



El profesor daba las explicaciones y proyecciones del Popol Wuj, un libro que tiene carácter mitológico, agrícola, bases muy importantes para explicar el desarrollo de la cultura indígena. Después de los dos primeros años de estos estudios y de otros textos, Raynaud había ya terminado su traducción del quiché al francés del Popol Wuj.



Apareció entonces un mexicano que firmaba sus artículos con el seudónimo de Abate de Mendoza, pero cuyo nombre era José María González de Mendoza. El profesor Raynaud encargó la traducción del Popol Wuj del francés al español, bajo su control, tanto a Miguel Ángel como a José María González de Mendoza. Bajo la dirección del maestro de la Sorbona, ambos empezaron la labor, que Asturias dice que fue sumamente difícil porque Raynaud era un profesor de gran exigencia científica, que decía además que no se trataba de una novela o de una obra literaria, sino de un libro sagrado que había que respetar palabra por palabra. Explicaba el significado de cada una en k´iche´, y cómo había encontrado tal o cual equivalente en francés. Miguel y José María le presentaban distintas opciones de traducción de las palabras al español.

En décadas recientes se han realizado excelentes traducciones del Popol Wuj, libro del que Luis Cardoza y Aragón escribió: “libro impar más conocido por los mestizos que lo gustan en su letra; mejor sabido por los indios que nunca lo han leído y lo viven en su espíritu”.



En noviembre de 1922, la escuela de actuación y de producción cinematográfica Escenarte de Guatemala, dirigida por Juan Pablo Asturias Sueiras y Samantha de la Garza, subió a escena una recreación del Popol Wuj, presentada y aplaudida en Madrid y Guatemala.



Con los profundos conocimientos aprendidos en las clases de Raynaud en la Sorbona, Miguel Ángel se transformó luego en un gran expositor e intérprete de la cultura maya, que admiró y recreó en las páginas de sus novelas y escritos, que fueron traducidos a los más importantes idiomas del mundo, igual al chino que al ruso, al árabe o al vietnamita y a las lenguas europeas, porque Miguel Ángel Asturias llegó a ser un escritor de talla mundial, reconocido en todos los países.