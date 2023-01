Vivir el 2023 unidos y despiertos

Nos ha tocado vivir tanto en tan poco tiempo, colectiva e individualmente. Hemos transitado momentos buenos y no tan buenos, hasta sentirnos colapsados y con la sensación de una depresión colectiva; pero, después de todo, aquí estamos. Por largos meses hemos sido espectadores de una época en la que cambiaron muchas cosas. Por ello, es momento en el que podemos permitirnos emocionarnos, desde llorar por encontrarnos finalmente con amigos y familia, y también abrazarnos, para reponer todos aquellos abrazos que no nos dimos por un par de años.

Expresemos gratitud a los que queremos y nos hacen sentir la vida. Luis Fernando Castillo

Ahora reconocemos lo que el tiempo vale, lo que significa abrir los ojos cada mañana, despertar conscientes de nuestro tiempo. Para algunos, diciembre lo sentimos como el final de algo, aunque en estos primeros días de enero pienso que es a la inversa, quizás es solamente el principio, porque estamos despertando y podemos ganar más que nunca; sobre todo, hemos de ganar valor por la vida.

Guatemala nos necesita unidos; hemos perdido mucho tiempo. Tenemos un país desajustado y sabemos el desafío crítico que representa poner al día tantos temas para el bienestar de nuestra sociedad. Lo curioso es que muchos saben qué hacer. En todas las instituciones y formas de organización necesitamos cerrar la relación entre la forma y la función; en otras palabras, la brecha entre “saber y hacer”.

Esto requiere reconectarnos con nuestro país; pero, ante todo, con profunda capacidad humana para vivir en armonía con nuestro territorio y entre nosotros. Implica, entre otras cosas, recuperar y transformar las formas de relacionarnos y organizarnos; y esto solo puede suceder si profundizamos en nuestra interioridad, interpelando nuestros puntos ciegos, para responder de forma eficiente a los desafíos de nuestro tiempo.

Desde mi punto de vista, esa transformación individual y colectiva puede llegar desde las infraestructuras de aprendizaje, que puedan conectar y activar esa capacidad de reinventarnos como sociedad. Si nuestros líderes y nuestras instituciones no pueden responder de manera creativa, no podemos esperar y ser testigos del enésimo naufragio del país, no podemos seguir en la actitud de saber nuestros problemas y no hacer nada para cambiarlo. Propongo que lo cambiemos por un “todos queremos actuar”, y lo mínimo que hacemos es habilitar un futuro emergente desde nuestros círculos individuales y colectivos, para apoyarnos mutuamente y potenciar nuestro futuro, funcionar como suelo y semillas para surgir como una sociedad próspera.

Vamos y expresemos gratitud a los que queremos y nos hacen sentir la vida. Miremos alrededor y ayudemos a los que acompañan nuestro camino. No perdamos tiempo, seamos mejores. “Gracias” es la palabra más especial que tengo para compartir en este inicio. Agradecer es vital para seguir nuestro camino. Cultivemos la gratitud, para poder centrar nuestra atención en aquellos aspectos para nuestro camino hacia un futuro que sea regenerativo, pacífico y justo.