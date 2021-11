El poder de la innovación

“La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original”, es una frase de Albert Einstein y representa a la perfección lo que he experimentado esta semana en Dubái, uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos.

Durante mi participación en el décimo segundo Congreso Mundial de Cámaras como delegado de Guatemala, pude vivir de primera mano el impresionante poder de la innovación y su correlación directa con el desarrollo. Durante el discurso inaugural del evento escuché una frase que llamó mucho mi atención y era: “Haz las preguntas, escucha las opiniones, genera la visión”. Al estar expuesto a una cultura completamente distinta, a una mentalidad abierta a la disrupción y a un enfoque de futuro, es inevitable reflexionar sobre la importancia de la innovación para el desarrollo de nuestros países y la región.

Cambiemos los mensajes en las organizaciones de “así se ha hecho siempre” por “¿crees que se puede mejorar?”. Eduardo Girón

Una pregunta que también escuché de otro de los expositores del evento fue: “¿Qué tanto tiempo dedicamos a pensar en el pasado y presente en relación al tiempo que dedicamos a pensar en el futuro?”. Y su respuesta fue: “Si pensáramos más en el futuro, no buscaríamos la solución al problema de hoy, nos anticiparíamos a los problemas y necesidades, y podríamos generar soluciones del mañana”.

Esto es lo que han hecho los países y las empresas que son hoy referentes en innovación. Y aunque suene cómico ahora, Henry Ford tenía la completa razón cuando dijo: “Si hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho que un caballo más rápido”.

La innovación es un factor indispensable para acelerar el desarrollo exponencialmente. La innovación no es solo tecnología, no es únicamente investigación y desarrollo; también es una nueva forma de hacer las cosas, así como una forma de hacer las cosas más eficientemente. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha generado el índice mundial de innovación, el cual presenta la clasificación mundial de 132 economías según su nivel de innovación, sobre la base de 81 indicadores diferentes. En el 2021, los países que fueron catalogados como más innovadores fueron Suiza, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y la República de Corea. Yo me pregunto, ¿por qué algunos países son más innovadores que otros? Creo que la respuesta empieza con el incentivo de estimular la curiosidad, de fomentar la prueba y el error sin castigo y en la persistencia.

Todos los que somos padres de familia conocemos esa etapa en la que los hijos nos bombardean de preguntas que empiezan con ¿por qué….? Con nuestra respuesta a esas inquietudes curiosas estamos formando a los futuros científicos y disruptores.

La misma cultura de innovación puede trasladarse a las empresas y organizaciones y debe incentivarse. Hay que hacerse las preguntas correctas, hay que escuchar a los distintos actores, hay que atreverse y, una vez se da el salto de fe, hay que persistir. Roma no se construyó en un día, pero una vez se construyó, continúa siendo una de las ciudades más emblemáticas del mundo.

Me llevo innumerables aprendizajes de mi visita a Dubái, pero, sobre todo, quisiera recalcar dos: 1) la importancia de la innovación para el desarrollo y de la responsabilidad que tenemos como líderes de fomentarlo en nuestros espacios. Cambiemos los mensajes en nuestras organizaciones de “así se ha hecho siempre” por “¿crees que se puede mejorar?”. 2) La confianza en los líderes de los Emiratos Árabes Unidos ha sido esencial para el desarrollo sin divisionismo. Los emires lideran el país como una empresa y no como un sistema político que busca controlar a la empresa. Se confía en la visión de largo plazo para el desarrollo.

En lo personal, sueño con una Guatemala más desarrollada, más próspera y más competitiva y no tengo la menor duda que la innovación y un desarrollo sin divisionismo son clave para ello.