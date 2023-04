Ahora más que nunca, existe la posibilidad que Guatemala “remonte su vuelo” a nuevas alturas en materia de crecimiento económico, generación de empleo productivo y mejores ingresos para sus habitantes. Así podría resumirse la enorme oportunidad que surgen del nuevo contexto mundial poscovid, donde las empresas transnacionales y los principales socios comerciales del país ven en Centroamérica una región cercana y amiga para relocalizar las inversiones productivas que hace 30 años atrás movieron a la región asiática. Estados Unidos y sus empresas son los más interesados en esta nueva tendencia global, colocando a Guatemala en una posición geográfica y productiva privilegiada en la región mesoamericana para atraer inversión extranjera y acelerar el desarrollo económico y social.

Entre las diversas oportunidades que surgen a raíz de este nuevo orden destaca la posibilidad de generar oportunidades de empleo productivo masivo acorde a las competencias actuales de nuestra fuerza laboral. Bajo este criterio, el CIEN identifica y prioriza un conjunto de Cadenas Globales de Valor que tienen la característica de: a) emplear a grandes cantidades de trabajadores con niveles bajos y medios de educación y capacitación y; b) permiten una transición gradual hacia productos más sofisticados y de mayor valor agregado.

Varias de estas cadenas ya existen en Guatemala y son responsables de buena parte de las exportaciones, generación de empleo e inversiones actuales en el país. No obstante, el aporte de todas ellas al desarrollo económico del país se ha visto limitado por diversas restricciones productivas internas y por la competencia de con productos manufacturados en Asia por parte de las empresas transnacionales que hoy ponen sus ojos en la región. Dentro de estas cadenas destacan las de vestuario, textiles y calzado; los productos eléctricos y electrónicos de baja y mediana sofisticación; los dispositivos médicos; frutas y hortalizas de alto valor producidas intensivos en el uso de mano de obra, tecnología y capital; los servicios de tecnología e información, entre los que destacan los centros de llamadas. Actividades productivas cuya expansión traería aparejada una mayor demanda de insumos intermedios que se producen ya en Guatemala o en la región centroamericana. Existe la posibilidad de atraer miles de millones de dólares en inversiones extranjeras directas para este tipo de actividades y generar decenas de miles de empleos productivos bien remunerados. Es necesario, pues, proveer las condiciones adecuadas para su desarrollo y aprovechamiento según estas nuevas tendencias mundiales.

No se puede pretender seguir regulando las relaciones laborales actuales y futuras con marcos legales de hace 80 o cien años. Jossué Aguirre

En línea con la última idea del párrafo anterior, resulta crucial que exista un mecanismo transparente, confiable y predecible para la modificación del salario mínimo, que permita aprovechar la abundancia de mano de obra en condiciones competitivas, que responda a criterios productividad y pueda ajustarse a las necesidades cada actividad productiva. De manera que las empresas que incursiones en estas actividades productivas tengan un margen importante de certeza respecto de la evolución del costo de la mano de obra a lo largo del tiempo. A mediano plazo, reconociendo la reconfiguración tecnológica y productiva que experimenta el mundo, es necesario crear regímenes laborales que reconozca estructuras organizacionales alternativas y expandan la posibilidad de la libre negociación de las condiciones laborales entre patronos y empleadores. No se puede pretender seguir regulando las relaciones laborales actuales y futuras con marcos legales inspirados en los modelos productivos de hace 80 o 100 años.

También es necesario incentivar la innovación y desarrollo (I&D), empezando por identificar y caracterizar las necesidades en esta materia para las industrias priorizadas, así como las capacidades públicas para apoyar en estos temas. Posteriormente, pueden adoptarse diversos modelos implementados en otros países para incentivar la I&D, dentro de los cuales, se recomienda utilizar mecanismos simples, que promuevan resultados concretos y medibles y altamente focalizados. El tema logístico es de suma relevancia si se reconoce que la cercanía al mercado estadunidense no representa ninguna ventaja si no se transforma en velocidad de respuesta a las necesidades del mercado. De esa cuenta se debe rediseñar y mejorar todo el sistema de transporte terrestre, marítimo y aéreo del país, así como todo lo relativo al funcionamiento de las fronteras, aduanas y demás controles gubernamentales sobre las exportaciones e importaciones del país. La eficiencia, eficacia, competitividad y capacidad de adaptación de los sectores productivos nacionales no representa una verdadera ventaja competitiva para el país si no se pueden trasladar sus insumos y productos de manera rápida, segura, efectiva y eficiente hacia adentro y hacia fuera del país. Estas, entre otras sugerencias realizadas por el CIEN en el Proyecto “Lineamientos de Políticas Públicas 2024-2028, Ruta para la Dignidad Humana”, marcan el rumbo para una Guatemala que sobresalga tras las nuevas tendencias de reorganización mundial.