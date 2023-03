Ante todo, debemos tener presente que nos enfrentamos a cuatro procesos de elección. Estos son la presidencia, el Congreso, las alcaldías y el Parlacén. La oferta electoral es inmensa entre candidatos inscritos aspirantes a la presidencia, las diputaciones y las alcaldías. Adicionalmente, se impulsa el voto nulo en señal de protesta por la falta de aceptación de todos los candidatos. Ante tan abrumadora situación, es importante pensar muy bien “por quién votar”.

Antes de decidir a qué candidato vamos a respaldar, o si se vota nulo en señal de protesta, es necesario entender cómo está la distribución actual del poder en Guatemala. Para decirlo “sin anestesia”, los alcaldes tienen mucho poder en su municipio y si están en buenos términos con sus diputados reciben fondos para ejecutar obras. Por el otro lado, las últimas administraciones presidenciales han disminuido el rol del vicepresidente volviéndolo casi irrelevante. Incluso el mismo presidente ha perdido mucho poder ante el Congreso de la República. Como el dinero se distribuye en el Congreso, les importa más a los partidos lograr alcaldías y diputaciones que la misma presidencia.

¿Por quién votar? Para realmente entregar un sufragio pensado debemos contar con la información de los candidatos. Hasta el momento estamos “en blanco”, escuchando solo chismes, bolas y rumores en las redes sociales. Todos necesitamos de un sistema que nos presente la información de los candidatos de manera objetiva y sin ningún sesgo político. Mi recomendación personal para un voto “pensado” es:

Es importante estudiar las primeras casillas de los partidos pequeños y quizás encontremos personas que parezcan honorables. Carlos R. Paredes

En lo referente al Parlacén, la mayoría de nosotros está totalmente decepcionada de su actuar invisible y falta de acción. Por ello, en lo personal, me uno al voto nulo para mostrar mi total rechazo a que sigamos perteneciendo a tan inútil dinosaurio.

Para las alcaldías, la situación es diferente. En este caso es importante conocer los planes de trabajo de los candidatos a alcalde y comportarnos un poco egoístas. No debemos votar nulo y sí respaldar a aquel candidato que “más beneficio me brinde” a través de sus obras de infraestructura, mejora administrativa, seguridad…

Si analizamos los binomios presidenciales, vemos que algunos llevan varios intentos en la carrera electoral. Es casi seguro que tengan una extensa factura política que deberán pagar si son electos. Otros pueden tener vínculos con el narcotráfico o con la corrupción generalizada. En vista de lo anterior y del disminuido rol de la Presidencia, no es tan importante para el futuro político del país quién realmente se sienta en la silla presidencial. Votemos por el que “menos nos perjudique” según nuestra ideología política. Incluso, si desean votar nulo, háganlo, sabiendo que es un voto perdido.

La última elección por considerar es la de los diputados al Congreso de la República. En este caso, la información se vuelve crucial para evitar que el Legislativo se llene de individuos que no convienen al país. Lamentablemente, las primeras casillas de muchos partidos de ambos listados son ocupadas por viejas figuras conocidas que buscan su reelección. Lamentablemente, ellos no pueden darle el giro al país que deseamos porque solo son “más de lo mismo”. Por ello es importante estudiar las primeras casillas de los partidos pequeños y quizás encontremos personas que parezcan honorables. Si les damos nuestro voto y si logran seguir siendo honorables, luego de varios procesos electorales podremos sustituir a los viejos conocidos por mejores representantes. La elección de diputados es el voto más importante de todo el proceso electoral 2023. Por ello es imperativo que al menos en esta elección legislativa no votemos nulo.

¡El voto válido determina el futuro del país!