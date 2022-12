Principios y valores para el 2023

Le damos la bienvenida al 2023 mientras salimos de la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en la que fuimos testigos de una de las finales más emocionantes de la historia del fútbol. Es realmente admirable lo que una persona puede lograr para un equipo, un país y el mundo entero; me refiero a Lionel Messi.

Las personas que me conocen saben que nunca he sido fanático del fútbol. Es más, cuando me preguntan si soy rojo o crema, pienso que me están preguntando si quiero crema o salsa roja para los frijoles. Debo admitir que este mundial me cambió la perspectiva y me ha vuelto un admirador del deporte y de a quien considero, al igual que muchos, el mejor jugador del mundo.

No solamente me impresionan las múltiples distinciones que ha recibido, como los siete balones de oro, las seis botas de oro y ser nombrado el Balón de Oro de la Copa Mundial de Fútbol de este 2022, sino que también admiro su forma de ser como mentor, colega y padre.

Como mentor, fue una gran guía para sus compañeros más jóvenes, quienes veían en él un modelo a seguir. Como colega, demostró ser parte de un equipo, motivándolos a no rendirse a pesar de los momentos desalentadores o difíciles. Evidenció ser uno más con la camiseta puesta por lograr un triunfo para su país.

Pero también, y aquí me salgo de su faceta como jugador, lo admiro como padre. Messi ha logrado ganar todos los premios que pueden existir en el mundo del fútbol y, sin duda, cuenta con una fortuna que durará por generaciones. Me parece extraordinario todo lo que ha logrado mientras forma una familia con tres hijos varones, a quienes también les está inculcando los mismos principios y valores que lo guían a él y que han sido el pilar de su carrera y su vida. Cuida a su familia y siempre le da gracias a Dios por sus bendiciones. Realmente es increíble lo grande que se puede llegar a ser cuando se tienen los valores y principios bien establecidos, los cuales deben ser la base para nuestro actuar, tanto en lo profesional como en lo personal.

Como padre de familia de cuatro varones, constantemente busco que mis hijos admiren a personas que vivan los principios y valores que como familia les inculcamos. Es ingenuo pensar que los hijos únicamente miran a sus padres como guía y ejemplo, sobre todo cuando van creciendo. Con la tecnología de hoy, están siendo bombardeados por medios digitales que tienen una agenda de adoctrinamiento de valores liberales y ateos que tienen como propósito destruir el concepto de familia. Incluso los mismos colegios siguen esa agenda, lo cual representa un enorme riesgo para la formación en valores de nuestros hijos. Como padres, debemos tener cuidado con ello y supervisar que la educación que reciban sea la correcta.

Para el 2023 es importante que apliquemos los principios y valores que nos han enseñado nuestros padres y abuelos y que los traslademos a las nuevas generaciones. Debemos inculcar los principios y valores del amor a Dios, el respeto a la vida y a la familia, el esfuerzo, la constancia, la disciplina y el trabajo en equipo. También debemos ser agradecidos por las bendiciones recibidas y por las oportunidades de cada día de construir un mejor futuro. Está en nosotros afrontar los desafíos, recuperarnos al caer y no dejarnos vencer, aun cuando el campeonato se defina en los penales.

En las últimas semanas me he vuelto un verdadero admirador del fútbol y en especial de Messi. Veo cómo mis hijos se han vuelto fanáticos del fútbol y me da mucha alegría que puedan admirar a jugadores como él, que no solo destacan en su profesión, sino que también por su forma de ser.