Réquiem para la ivermectina

En el número de la revista científica New England Journal of Medicine publicado el 1 de abril se incluye un artículo que tácitamente concluye de la manera siguiente: “el tratamiento con ivermectina no provocó, en pacientes con un diagnóstico temprano del covid-19, una menor incidencia en la admisión hospitalaria debido al progreso del covid-19, tampoco un menor tiempo de observación y evaluación en el departamento de emergencias”.

El estudio clínico, dirigido, supervisado y evaluado por 29 científicos de diversas nacionalidades, incluida la brasileña, se llevó a cabo en Brasil, en el cual, siguiendo los protocolos convencionales, se seleccionaron 3,515 pacientes de 12 servicios de salud pública, de los cuales, 679 recibieron ivermectina, un número similar de pacientes recibieron un placebo, y el resto, otro tipo de intervención. Es pertinente enfatizar que el estudio se llevó a cabo en Brasil, país en el cual la ivermectina se utiliza como uno de los medicamentos para tratar el covid-19, luego del apoyo oficial del presidente de ese país. Se comprueba, con los resultados de este estudio, que tal directriz está en entredicho, ya que la ivermectina no tiene efecto alguno sobre la evolución de infección por covid-19. La ivermectina es, en sí, una molécula compleja, obtenida por modificaciones químicas de la avermectina, un metabolito secundario de Streptomyces avermictilis, obtenido en un proceso biotecnológico de fermentación. Es un antiparásito de amplio espectro, empleado en el tratamiento de la oncocercosis humana (ceguera del río), empleada para ese propósito con éxito en nuestro país, en la filariasis linfática (elefantiasis) y otras enfermedades parasitarias de la piel.

Es pertinente que el MSPAS evalúe si continúa o elimina la ivermectina de los fármacos para tratar el covid-19. Carlos Rolz Asturias

Por lo tanto, es un medicamento importante que tiene su nicho de acción definido. ¿Cuál fue la razón de utilizarla contra el covid-19? Como muchos otros medicamentos aprobados para su empleo en humanos, la ivermectina fue incluida en dicha lista. En estudios in vitro (en el laboratorio) realizados en el 2020, la ivermectina inhibió la replicación del virus del covid-19. Dicho hallazgo impulsó la experimentación con pacientes infectados. Más adelante se publicaron, paulatinamente, los resultados de 31 ensayos, los cuales, en general, fueron discrepantes, algunos concluyendo beneficios, y otros no.

Sin embargo, todos ellos fueron realizados con un número pequeño de pacientes, y algunas de las publicaciones fueron retiradas por los editores de las revistas luego de confirmar sospechas de credibilidad. En un artículo reciente en el Open Forum of Infectious Diseases Perpsective, publicado en línea por Oxford University Press, en enero del 2022 (https://doi.org/10.1093/ofid/ofab645), se describe en detalle el resultado de un meta-análisis de 12 de los estudios antes mencionados, los cuales, según criterio de los autores, tenían diversos niveles de parcialidad. Cuatro de ellos, con un bajo riesgo de parcialidad, cuatro con ciertas preocupaciones, tres con un alto riesgo de parcialidad, y un estudio potencialmente fraudulento (400).

Cuando el meta-análisis se llevó a cabo con los resultados de los 12 estudios, se encontró un aumento significativo del 51% de aumento en la sobrevivencia de los pacientes. Por otro lado, cuando se eliminaron los estudios con alto grado de parcialidad y el potencialmente fraudulento, se encontró un aumento no-significativo del 4% de aumento en la sobrevivencia de los pacientes. Los autores concluyen que es obligatorio en los estudios informar todas las bases de datos de los pacientes a lo largo del estudio. Al no hacerlo, dicho estudio debe considerarse sujeto a suspicacia. Por lo tanto, es pertinente recomendar al grupo experto del MSPAS que pondere los hallazgos recientes anteriormente mencionados y tome la decisión de continuar apoyando o eliminar la ivermectina dentro del grupo de fármacos que distribuyen para tratar el covid-19.