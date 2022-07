Tenemos una quinta ola… benigna

Los resultados diarios publicados por el MSPAS son claros. Desde mayo observamos que los casos confirmados, tamizados, activos y el % positivos siguen subiendo con cada día que pasa. Los casos acumulados mantienen desde junio un crecimiento exponencial y la tasa efectiva de contagio Rt ha alcanzado valores muy por encima del 1.0. Adicionalmente se han detectado nuevas variantes del virus en Guatemala.

Lamentablemente, los reportes presentados son muy alarmantes porque enfatizan el número de casos nuevos al día detectados. Su finalidad parecería ser nuevamente buscar asustar a la población porque no hay duda: ¡se nos vino la quinta ola de infección por covid-19!

Sin embargo, para realmente medir qué tan fuerte es la quinta ola, debemos centrar nuestra atención en las variables que sí describen la situación del contagio. Estas son el número de personas fallecidas al día y la ocupación de los hospitales. Afortunadamente, vemos que estas variables están en un valor menor, comparadas con la cuarta ola, de enero 2022, y a un mínimo comparadas con la tercera ola, de agosto 2021. Se trata de una quinta ola muy benigna. ¿Entonces, para qué alarmarnos?

Es muy recomendable utilizar la mascarilla fuera de casa y sobre todo evitar cualquier aglomeración. Carlos R. Paredes

Por supuesto, los casos reportados de nuevos enfermos van subiendo y todos tenemos familiares, amigos y conocidos que ahora están enfermos, si no es que nosotros mismos hayamos contraído el virus. Como las infecciones son ahora provocadas por las nuevas variantes de ómicron, siendo muy contagiosas, es totalmente normal que enferme mucha gente. Sin embargo, estas nuevas variantes son cada vez menos agresivas, por lo que la gran mayoría de las personas que enferman se tratan y curan en casa sin necesidad de hospitalización. Casi todos los pacientes sienten síntomas leves similares a una gripe, pero hay algunas personas que pueden sufrir de alguna complicación como bronquitis. Esta última, al ser detectada a tiempo por un médico, también puede ser tratada con éxito en casa. Lo anterior provoca que suban los casos confirmados y activos, pero el número de personas fallecidas y la ocupación de los hospitales se mantienen muy bajos. No tenemos ninguna crisis sanitaria ni de hospitales en Guatemala.

Conversando con médicos amigos me comentan que el 75%-80% de las personas hospitalizadas son personas no vacunadas y que el 15% son personas que solo tienen una dosis. Por ello, a pesar de que la vacuna no impide que enfermemos, es necesario contar con al menos una dosis de vacuna, y mejor si son dos. La vacuna es efectiva, logrando reducir la intensidad de los síntomas, y sobre todo evitando que corramos un riesgo de muerte.

Todo lo anterior nos asegura que la quinta ola que actualmente vivimos en Guatemala es la más benigna de todas las anteriores, incluso que la ola ómicron de enero 2022, que no afectó para nada las actividades económicas y personales. La quinta ola no ha sido provocada por la eliminación de las medidas de restricción contempladas en la última revisión del semáforo. El repunte actual se debe casi exclusivamente a la llegada de nuevas variantes del virus que son más contagiosas. En las condiciones actuales no existe ninguna necesidad de implementar medidas de restricción ni de modificar el uso de la mascarilla marcado por el semáforo. En lo personal, si es muy recomendable utilizar la mascarilla fuera de casa y sobre todo evitar cualquier aglomeración. Basta con ser precavidos y tomar ciertas precauciones. Con ello estoy seguro de que pronto aparecerán las primeras señales marcando el pico de la ola. Mientras tanto, todos tranquilos que no hay ninguna crisis.