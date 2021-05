¿Y cómo estará el contagio en Centroamérica?

Muchas veces nos preguntamos ¿y cómo estarán realmente los demás países? Por supuesto, leemos y vemos las noticias, en donde nos enteramos de sus vicisitudes con el virus y la pandemia. Sin embargo, a veces solo nos reportan lo malo y no lo bueno. En este ejercicio determinaremos qué país de Centroamérica está utilizando mejor los datos al 11 de mayo del 2021. Con el fin de evitar desviaciones involuntarias, trabajaremos con los datos de Our World In Data y analizaremos los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

No es posible comparar directamente por la diferencia en la población de cada país, por ello se analiza una relación por número de habitantes. Los parámetros analizados son:

– casos nuevos diarios por millón de habitantes

-pruebas realizadas al día por millón de habitantes

– personas fallecidas al día por millón de habitantes

Adicionalmente se analizarán parámetros que ya son relación y no se afectan por la población del país. Estos son:

– porcentaje de positivos

– tasa efectiva de contagio (Rt)

– porcentaje de letalidad

En primer lugar está El Salvador, seguido por Guatemala. En 3er. lugar hay empate entre Costa Rica y Panamá. Honduras ocupa el 5to. Carlos R. Paredes

Para mantener la objetividad se observará el promedio móvil de 7 días de cada variable y se le asignará un punteo a cada país en cada parámetro: 5 puntos al país de mejor parámetro y descendiendo hasta 1 punto al que necesite urgentemente mejorar. En algunos casos, tener un valor alto en la variable es bueno (pruebas realizadas) pero en otros no lo es (% positivos).

Los resultados muestran a todos los países considerados relativamente cercanos. El primer lugar se define por la mayor cantidad de puntos asignados y corresponde a El Salvador, seguido por Guatemala. En 3er. lugar tenemos un empate entre Costa Rica y Panamá, mientras que Honduras ocupa el 5to. lugar.

Es importante recordar que los resultados son “instantáneos” al 11 de mayo del 2021 y no toman en cuenta las tendencias de cada país. Por ejemplo, vemos que Costa Rica y Panamá empatan. Sin embargo, la tendencia general de Panamá es hacia la mejora, mientras que la de Costa Rica es en sentido contrario. Por ello los resultados varían de día a día y de semana a semana. De todos los países, los que muestran una constancia hacia la mejora son Panamá y Guatemala

Hay dos observaciones importantes que debemos indicar:

1. no se tomó en cuenta a Nicaragua, por una gran escasez de datos que nos hace desconfiar de los números oficiales.

2. otro dato que nos llama la atención es el número de pruebas diarias que se realizan en El Salvador. Se observa en la gráfica que su valor es constante, todos los días se realizan aproximadamente 0.38 pruebas por mil habitantes. Es el único país de los analizados que mantiene un número constante de pruebas, sin importar si el contagio sube o baja. En lo personal, me extraña mucho el comportamiento de la variable y me deja mucho que pensar.

En conclusión, Guatemala va bien y está en una tendencia hacia la mejora. Esperemos seguir así y lograr mejorar en todas las variables. Cada uno de nosotros contribuye a la mejora respetando el semáforo y cumpliendo con los protocolos de seguridad y las medidas de prevención. Guatemala es el país de Centroamérica con la mayor letalidad, pero es el único que va en vías de mejora. Los demás están estables. Debemos cuidarnos mucho e iniciar el tratamiento en casa al primer síntoma, para no necesitar hospitalización.